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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Virgosol’e Revo Capital’den 3,5 milyon dolar yatırım - Girişimcilik Haberleri

        Virgosol’e Revo Capital’den 3,5 milyon dolar yatırım

        Virgosol, Revo Capital'den 3,5 milyon dolar yatırım aldı. Firma, bu yatırımla yapay zekâ odaklı yazılım test platformu RabbitQA'i geliştirmeye ve global pazarlardaki konumunu güçlendirmeye odaklanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 16:33 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:33
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        Virgosol'e Revo Capital'den 3,5 milyon dolar yatırım
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        Yazılım kalite kontrol ve güvencesi alanında ürünler geliştiren Virgosol, ilk yatırım sürecini sonuçlandırdı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Virgosol, Revo Capital’den 3,5 milyon dolar yatırım aldı. Virgosol aldığı bu yatırımla yapay zekâ odaklı yazılım test platformu RabbitQA’i geliştirmeye ve global pazarlardaki konumunu güçlendirmeye odaklanacak.

        Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Özgür Arzu Barbaros, yatırımla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Yazılım kalitesi günümüzde operasyonel bir ihtiyaç olmanın ötesinde kurumların inovasyon kasının en kritik parçası haline geldi. Bizler de bu alanda dünya standartlarında ürünler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Revo Capital’in stratejik desteğiyle, iki yıl içinde uluslararası pazardaki varlığımızı iki katına çıkarmayı, yazılım kalitesi alanında küresel yeni standartlar oluşturmayı amaçlıyoruz. 2027 yılına kadar ise Seri B turuna hazır hale gelerek, küresel yazılım kalitesi alanında yeni standartlar oluşturmayı hedefliyoruz.”

        Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Miraç Emektar da Virgosol olarak geleceğin teknolojilerine öncülük edecek sağlam bir altyapı inşa ettiklerine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu: “Son ürünümüz RabbitQA ile geliştirilen dijital ürünlerin iş ihtiyaçlarını karşılamasını hedeflerken, yapılan teknoloji yatırımlarının istenen sonuçları üretmesini garanti altına alıyoruz. Global arenada rakiplerimizin önünde konumlanmamıza imkân veren yapay zekâ ile güçlendirilmiş bu yenilikçi platform, uluslararası pazarda penetrasyon stratejilerimizi derinleştirmemize de katkı sağlayacak. Önümüzdeki dönemde, globalleşme için atacağımız stratejik adımlarla, küresel yazılım pazarında Türkiye’nin varlığını büyütecek bir marka değerine ulaşmayı hedefliyoruz.”

        Revo Capital Kurucu Ortağı ve CEO’su Cenk Bayrakdar ise yatırımla ilgili şunları söyledi: “Virgosol’un kurucu ekibi, teknik derinliği ve ürün odaklı vizyonuyla yazılım test otomasyonunun geleceğini bugünden inşa ediyor. Yapay zekâ destekli RabbitQA gibi ürünler, sadece yerel değil global pazarda da sektörel dönüşüme öncülük etme potansiyeline sahip. Biz de Revo olarak, yalnızca finansal değil stratejik destek vererek bu yolculuğun hızlanmasına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz.”

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