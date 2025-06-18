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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Virgosol'den yapay zekâ destekli yazılım testi - Girişimcilik Haberleri

        Virgosol'den yapay zekâ destekli yazılım testi

        Virgosol, yazılım test süreçlerini uçtan uca otomatikleştiren yapay zekâ destekli RabbitQA platformunu hayata geçirdiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 22:49 Güncelleme: 18.06.2025 - 22:49
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        Virgosol'den yapay zekâ destekli yazılım testi
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        Virgosol, yeni nesil test otomasyon platformu RabbitQA’i hayata geçirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre dijital ürün geliştirme süreçlerinde test adımlarının uçtan uca otomasyonunu mümkün kılan RabbitQA insan kaynağı maliyetinde ve ürünün pazara çıkış süresinde 10 kata varan tasarruf sağlayabiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Virgosol Kurucu Ortağı ve CEO’su Özgür Arzu Er, şu ifadeleri kullandı:

        “Bugün birçok kurum, dijital çözümlerinde yazılım hatalarının operasyonel etkileriyle karşı karşıya kalabiliyor. Tam da bu noktada RabbitQA ile yazılım test süreçlerini analiz aşamasından bulgu raporlamaya kadar uçtan uca dönüştürüyor, süreç yönetimini teknik kadrolara bağımlı olmadan, stajyer seviyesinde bir kaynakla bile mümkün kılıyoruz. Böylece iş dünyasına hız, kalite ve güven getiriyoruz. Ayrıca, platformumuzun kendi kendine öğrenme kapasitesi sayesinde, kısa sürede yılların birikimini yakalayabilecek bir performans sunabiliyoruz."

        Virgosol Kurucu Ortağı ve CTO’su Miraç Emektar ise RabbitQA’nın Ar-Ge ekibinin, yapay zekâ ve makine öğrenimi tabanlı test çözümleri geliştirmeye aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: “Gerçek zamanlı veri analizi ve çıktı iyileştirme gibi yenilikçi projeler üzerinde çalışan ekibimiz, Türkiye’den doğan bir markanın global ölçekte söz sahibi olması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak yeni modülümüz ile kullanıcı etkileşimlerini ve müşteri geri bildirimlerini de analiz ederek yazılımda proaktif iyileştirmeler de sunacağız.”

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