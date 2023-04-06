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Son dönemin kullanıcılar için 'gözde', hükümetler için 'tehlikeli' uygulaması TikTok. ABD ve Avrupa'nın ardından bu kez Vietnam'ın gündeminde. İnternet aktivitelerinin hükümet tarafından yakından takip edildiği ve kontrol altında tutulmaya çalışıldığı Vietnam'da Bakanlık yetkilileri TikTok'a uyarıda bulundu. -

"YETERLİ DENETİM YOK!"

Vietnam iletişim Bakanlığı, önde gelen sosyal medya uygulamasının 'Toksik İçerikler' konusunda yeterli denetimi uygulamadığı ve hükümetin yakında TikTok ve bu gibi ulusal yasaları ihlal ettiği düşünülen diğerlerinin operasyonlarını kısıtlamak için önlemler alabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Vietnam'ın Yayıncılık, Televizyon ve Elektronik Bilgi Otoritesi Müdürü Le Quang Tu Do Bakanlığın açıklamasına ek olarak, "Kötü yönetim ve gözetim, TikTok'ta 'sahte haberler' ve 'sapkın' ve 'hükümet karşıtı' içeriğin yayılmasına yol açtu. Bu gelişmeler ülkenin kültürünü ve ahlakını tehdit ediyor ve yozlaştırıyor" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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