HABERTURK.COM

Vestel, Venus serisi akıllı telefon modellerinin ardından VFit ile akıllı saat işine de adım attı. Vestel VFit akıllı ürün ailesinin yeni üyesi Vestel akıllı saat satışa sunuldu.

Ulaşılabilir fiyatı ve kişiselleştirme özellikleriyle öne çıkan ürün, Vestel’in sağlıklı yaşamı destekleyen mobil uygulaması VFit+ ile entegre olarak sunuluyor.

8 farklı spor modu, kalp atışı ölçümü, uyku takibi, adım ve mesafe ölçümü özelliklerine sahip Vestel’in akıllı saati ile aynı zamanda nefes egzersizi ve müzik kontrolü de yapılabiliyor.

Vestel akıllı saat çağrı, mesaj ve sosyal medya bildirimi, su geçirmeme özelliği ve fener fonksiyonuna da sahip.

Tam dokunmatik 1.3 inçlik IPS ekrana sahip Vestel akıllı saat, 12 mm’lik paslanmaz çelik gövdesiyle geliyor.

Kırmızı ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği bulunan Vestel akıllı saatin ürün kutusunun içerisinde siyah kordon bulunuyor. Vestel’in akıllı saatinin tavsiye edilen satış fiyatı ise 299 TL olarak açıklandı.