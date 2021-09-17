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TÜİK, daha önce bugün yayımlanacağı bildirilen "Hayat Tabloları, 2018-2020" bültenini ilgili kurumların kayıtlarındaki çalışmaların tamamlanmaması dolayısıyla yayımlanamadığını duyurdu.

TÜİK'ten yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 17 Eylül 2021 tarihinde saat 10:00'da yayımlanması planlanan "Hayat Tabloları, 2018-2020" haber bülteni, istatistiklerin elde edildiği Kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların henüz tamamlanamamış olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."