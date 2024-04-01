Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan oldu! Van Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Van seçim sonuçları belli oldu! Türkiye 31 Mart Yerel Seçimi için bugün bir kez daha sandık başındaydı. Saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. Oy sayımının bitişiyle beraber merakla beklenen Van Belediye Başkanı'nın kim olduğu da belli olmuş oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından "Van Belediye Başkanı kim oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre seçim kazananı ve adayların oy oranları…
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31 Mart Yerel Seçimleri için bugün tüm Türkiye sandık başında görevini yerine getirdi. Yurt genelinde oy kullanma 17.00 itibariyle tamamlandı. Seçimin sona ermesinin ardından sandıkların açılmasıyla beraber gözler Van Belediye Başkanı’nın kim olacağına çevrildi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Van Belediye Başkanı ve ilçe ilçe Van seçim sonuçları…
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VAN BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH ZEYDAN OLDU!
Resmi olmayan verilere göre; Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan oldu. DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan, yüzde 55,48 oy aldı.
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İLÇELERE GÖRE 31 MART VAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SONUÇLARI
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Van ilçelerinin seçim sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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2019 YEREL SEÇİMLERİNDE VAN’DA OY ORANLARI
2019’da Bedia Özgökçe Ertan, HDP’den aday olarak yüzde 53,83 oyla belediye başkanı olarak seçildi. Necdet Takva ise AK Parti’den aday oldu ve yüzde 40,51 oyla ikinci oldu.
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TELEFON VEYA KAYDEDİCİ BİR CİHAZ İLE OY ALANINA GİRİŞ YASAK MI?
Oy vermek için sandık başına giden vatandaşlar için YSK tarafından belirlenen bir dizi yasak bulunuyor. Bu yasakların arasında cep telefonu, fotoğraf makinesi ya da herhangi bir görüntü kaydedici ve ses kayıt cihazı gibi cihazlarla oy alanına giriş de bulunuyor. Bu cihazların vatandaşlar tarafından oy verme işlemleri sonlanana kadar sandık görevlilerine teslim edilmesi gerekiyor. Cihazlar teslim edilmediği takdirde vatandaşlar ceza ile karşı karşıya gelecek.
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