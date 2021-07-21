VALORANT Türkiye hesabından yapılan açıklama ile birlikte oyuna gelecek olan yeni yamanın notları paylaşıldı. VALORANT 3.02 yama notları
OYUN SİSTEMLERİ GÜNCELLEMELERİ
Modellerin yüzeylerden geçme hesaplamalarında değişiklikler yaptık. Oynanış sırasında bu sorunla daha az karşılaşacaksınız.
- Evet, hâlâ geçmemesi gereken yerlerden geçen parçalar olacak ama artık ellerin, yakın dövüş silahlarının, yeteneklerin ve genel olarak efektlerin ince duvarlardan daha az geçtiğini göreceksiniz.
SOSYAL GÜNCELLEMELER
Ölümsüzlük ve üstü kademeler için bilgi kartı ara yüzünde Karşılaşma Kademesi ve Liderlik Tablosu arasına bir boşluk eklendi.
GİDERİLEN HATALAR
Ajanlar
Sage artık Breeze'deki piramitlerin arasına Bariyer Küresi yerleştirerek minik bir görüş alanı oluşturamayacak.
- Birbirine çok yakın duran iki nesne arasında oluşturulan küçük boşluk, yeni ve avantajlı bir görüş açısı olarak kullanılıyordu.
İPTAL/Komut (X) sırasında yeniden stabil hale getirilirken KAY/O'nun kaplama dokularının silahlara geçmesine neden olan hata giderildi.
Raze artık Bombot'u bazı duvarların içinden gönderemiyor.
Sosyal
Takım içi sesli sohbet ses düzeyi ayarının kendi kendine 50 seviyesine dönmesine neden olan hata giderildi.
- Oh be! Bu kadar süre sabrettiğiniz için teşekkür ederiz.
Sosyal paneldeki kaydırma çubuğunun bazen yanlış görünmesine neden olan hata giderildi.
Bilgi kartı ara yüzünde "Derecesiz" simgesini çevreleyen pikselli çerçeve düzeltildi.
Bulanık arka planın bilgi kartı arayüzünde arkadaş notlarını okunmaz kılmasına neden olan sorun giderildi.
VCT Masters Reykjavik Galibi unvanının, bilgi kartı ara yüzünde oyuncu kartıyla üst üste binmesine neden olan hata giderildi.
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