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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Vakko'nun 90 yılı aşan yolculuğu kitap oldu: Bir Vakko Kitabı - İş-Yaşam Haberleri

        Vakko'nun 90 yılı aşan yolculuğu kitap oldu: Bir Vakko Kitabı

        Vakko'nun tarihini, aile mirasını ve bir markanın ilham verici dönüşümünü anlatan ve Cem Hakko'nun liderliğinde şekillenen vizyonla hazırlanan 'Bir Vakko Kitabı', okuyucularla buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 09:57 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:57
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        Vakko'nun 90 yılı aşan yolculuğu kitap oldu
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        'Moda Vakko'dur sloganıyla ilerleyen Vakko'nun 90 yılı aşan yolculuğu, Vakko Grup tarafından hayata geçirilen özel bir eserle bir anlatıya dönüştü.

        "Bir Vakko Kitabı" bir markanın kendi hikâyesini kendi arşivlerinden süzerek ve kendi değerleriyle anlattığı ilk kitap örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Vakko'nun kurumsal belleğini dokuyan kitap, yalnızca markanın değil; aynı zamanda Türkiye'nin sürecine de eşlik eden bir kültür mirasının temsilcisi niteliğini taşıyor.

        Vakko'nun zengin arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan 'Bir Vakko Kitabı'nda, markanın doğuşundan bugüne uzanan dönüm noktaları, ikonik fotoğraflar, özel belgeler ve unutulmaz anekdotlar bir araya geliyor. Sınırlı sayıda ve koleksiyon niteliğiyle yayımlanan kitap, Vakko'nun ilk mağazasından bugünkü yaratıcı endüstri yatırımlarına kadar uzanan süreçte, modanın ötesine geçen bir yaşam tarzı sunmanın nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor.

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        Vakko'nun kurucusu Vitali Hakko'nun temellerini attığı ve Cem Hakko'nun liderliğinde farklı alanlara taşınarak büyüyen marka; bugün moda, sanat, eğitim, gastronomi ve konaklama gibi başlıklarda çok katmanlı bir dünya yaratıyor. 'Bir Vakko Kitabı' da bu evrimin izini sürmeyi amaçlıyor.

        Kitapta aynı zamanda Cem Hakko'nun 1988 yılında Vakko’nun başına geçmesiyle başlayan yeni döneme ait kilometre taşları da yer alıyor. Müze, kütüphane ve eğitim kurumları gibi kültürel yatırımlar; marka dostlarının katkıları ve arşivden alınmış özel görsellerle birlikte sunuluyor.

        Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, bu anlamlı çalışmayla ilgili duygularını şöyle ifade etti:

        "Sizlere büyük bir teşekkürüm var. Senelerdir bizi yalnız bırakmadınız. Her zaman yanımızda olarak bu firmayı yücelttiniz. Mahcup etmemek ve daha iyisini yapmak için çalıştık. 90. Sene için ne yapabiliriz diye konuşmaya başladığımızda 3 sene evvel bir kitabımız olmalı dedik. 90 sene sonra bu kitap elimize geldi. Çok duygulu bir kitap. Hep markamızı ileriye taşıdık hem de çok çabaladık. Rakipler geliyordu ‘gelecekleri varsa görecekleri de var’ diyorduk. Bütün bunların yanında da başka sektörlere başka sevdiğimiz şeyleri paylaşmak istiyorduk sevgili dostlarımızla. Sizler de hep oradaydınız hep bizi yücelttiniz hep en yukarı taşıdınız onun için en büyük teşekkürü sizlere etmek istiyorum. Sonra tabii ki Vakko dostlarına. Zannedersem artık Vakko bir dünya markası olmaya doğru gitmesi lazım. Bu sabah İstanbul’un en güzel yerlerinden biri olan Sumahan Otel’de size kitabımızı takdim etmeyi uygun gördük. Babam Vitali Hakko, "Hayatım Vakko" kitabını yazmıştı. Bugün sizlere sunduğumuz ise Vakko'nun kendi ağzından kendisini anlattığı ve bizim aldığımız mirası yıllardır büyüterek geldiğimiz noktayı anlatıyor. Şimdi size son sözü okumak istiyorum çünkü burada çok katkınız var: ‘Bu hikâyeyi birlikte yazdık’

        Her renkte, her çizgide, her satırda birlikte hayat bulan öykümüz, sizlerin varlığıyla anlam kazandı. Vizyonumu şekillendiren eşsiz tasarımcılarıma, Beni her gün daha ileriye taşıyan özverili çalışma arkadaşlarıma, Nesilden nesile Vakko ruhunu aktaran, zarafeti ve inceliği bir yaşam biçimine dönüştüren Vakko dostlarına, Beni ben yapanlara… Bu kitap, bir anlatının ötesinde, birlikte dokuduğumuz, birlikte dokuduğumuz bir mirasın yansıması; siz olmasaydınız yazılamazdı. Teşekkür ederim"

        'Bir Vakko Kitabı'; Vakko'nun markalaşma sürecini olduğu kadar bir ailenin bağlarını, yaratım sürecini ve yaşam felsefesini de okuyucuyla buluşturuyor. Bir markanın köklü geçmişini ve gelişimini ele alarak hayat hikayesi yolculuğunu anlatan bu eser hem bireylere hem de markalara ilham olacak bir içerik sunuyor. Vakko'nun ilham verici öyküsünü ve bir marka liderinin kişisel tanıklığını bir araya getiren kitap hem Vakko dostları hem de Türkiye’de markalaşma tarihiyle ilgilenen tüm okurlar için kıymetli bir kaynak ve koleksiyon olma değeri taşıyor.

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