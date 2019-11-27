27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
VakıfBank açıklamasına göre, 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin büyüklüğü 580 milyon dolar olurken, işleme uluslararası bankalardan yüzde 125 seviyesine yakın fazla talep geldi. VakıfBank ayrıca, proje teminatlı fonlama kapsamında yurt dışından 3,5 yıl vadeli 150 milyon dolar tutarında kredi elde ederek hem kaynak çeşitliliğini artırmaya hem de kaynaklarının vadesini uzatmaya devam etti.
VakıfBank’ın yeni sendikasyon kredisine, geçen yıl dahil olmayan 12 yeni banka daha katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, kredi tutarının yüzde 125 seviyesine yakın şekilde, fazladan talep geldiğine dikkati çekti.
Yurt dışından, 239, 5 milyon dolar ve 309,3 milyon avro olmak üzere toplam 580 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettiklerini aktaran Üstünsalih, Emirates NBD Capital’ın ajan banka olduğu ve koordinatörlük görevini The Commercial Bank of Qatar ile paylaştığı sendikasyon kredisine, toplam 17 ülkeden 28 banka katıldığını bildirdi.
Kredinin maliyeti ABD Doları dilimi için Libor + yüzde 2,25 ve Euro dilimi için Euribor + yüzde 2,10 seviyesinde gerçekleştiğini dile getiren Üstünsalih, bu işlemin yoğun talep gördüğünü vurguladı.
Üstünsalih, "Hem muhabir banka ağımızın gücünü hem de muhabirlerimize mütekabiliyet prensibi çerçevesinde iş yaratma kabiliyetimizdeki başarıyı net bir şekilde göstermiştir. Bu vesile ile sendikasyon kredimizde bizi destekleyen muhabir bankalarımıza ve değerli temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sendikasyon kredisi yanında ayrıca proje teminatlı fonlama işlemi ile 3,5 yıl vadeli ilave 150 milyon dolar tutarında yeni kaynak temin ettiklerini de belirten Genel Müdür Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü rolümüzün bir yansıması olarak farklı bir yapı altında uzun vadeli yeni bir kaynak elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu işlemin, hem kaynak çeşitliliğimizin artırılması hem de kaynaklarımızın vadesinin artırılması bakımından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. VakıfBank olarak, bu tür uzun vadeli ve uygun maliyetli yurt dışı kaynaklarla milli ekonomimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz."
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