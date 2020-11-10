Vakıf Katılım sosyal sorumluluk vizyonu doğrultusunda, ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ‘Geleceğe Nefes’ sloganı ile İstanbul-Beykoz’da 11.111 fidanlık bir hatıra ormanı oluşturacak. Vakıf Katılım ayrıca, Hatay’da geçtiğimiz günlerde terör örgütü tarafından çıkarılan yangınla büyük zarar gören ormanlık alana da 5 bin adet fidan bağışında bulunacak. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: “Vakıf Katılım olarak sahip olduğumuz tüm kaynakları, ülkemizin ekonomik gelişiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve çevresel konular için de değerlendiriyoruz.Çünkü bizler emanetçiyiz. Sahip olduğumuz tüm güzellikleri koruyarak, zenginleştirerek bizden sonraki nesillere eksiksiz bir şekilde devretmek boynumuzun borcu” dedi.
HAYATIN DEVAMI İÇİN ÖN KOŞUL
Hayatın sağlıklı bir şekilde devam etmesinin ön koşulunun çevreye ve doğaya sahip çıkmak olduğunu, doğanın korunmasına bir hayat memat meselesi gözüyle bakılması gerektiğini dile getiren Göktaş, “Bilinçli ya da bilinçsiz çevremize maalesef büyük zararlar verebiliyoruz. Verdiğimiz bu zararların bize geri dönüşü de çok sarsıcı olabiliyor. Bu sebeple her bir bireyin ve kurumun çevre konusunu artık büyük bir hassasiyetle ele alması, muhasebesini iyi yapması gerekiyor. 11 Kasım’ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesini bu anlamda son derece anlamlı buluyorum. Önemli bir farkındalığın oluşmasını sağlayan bu güzel gün vesilesi ile Vakıf Katılım olarak bizler de İstanbul Beykoz’da çalışanlarımızın da katılımıyla 11.111 fidanlık bir hatıra ormanı oluşturarak, geleceğe nefes olacağımız için son derece mutluyuz. Diğer yandan terör örgütünün Hatay’da yol açtığı yangında büyük zarar gören ormanlık alana da 5 bin fidan bağışında bulunacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de köklü geçmişimizden ve Vakıf kültürümüzden aldığımız güç ve bilinçle, daha yaşanabilir bir dünya için üzerimize düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.
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