'Vadelerin düşürülmesi talebi azaltır'

Pandemi sebebiyle tekrar hayatımıza giren sokağa çıkma kısıtlamaları ve yüksek kredi faiz oranları, ikinci el araç sektöründe satışların yüzde 95'e varan düşüşler yaşamasına sebep oldu.
Aşılama süreci ve ekonomik belirsizlikler sebebiyle ortalama yüzde 12 düşen ikinci el araç fiyatlarının karşılık bulmadığına dikkat çeken Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, yeni alınan BDDK kararıyla ilgili açıklamada bulundu.
Karakaş, "Kapama ve kısıtlamalar sebebiyle hem sıfır kilometre hem de ikinci el showroom ziyaretleri son 1 ayda sıfıra yakın bir vaziyete geldi. Tüketici otomobil alım kararını geleceğini göremediği için tamamen ertelemiş durumda. Son olarak bunlara ek BDDK'nın almış olduğu karar, bu fiyat gruplarındaki otomobil taleplerini ve fiyatlarını düşürecek. Özellikle filo kiralama şirketlerinin bu karar sebebiyle çok ciddi sıkıntılar yaşayacağını öngörüyoruz" dedi.
Yaklaşık 50 sektör paydaşıyla yaptıkları görüşmelere dair notlar da aktaran Karakaş, "İkinci el ve sıfır kilometre araç alım satımı yapan sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde, ödeme problemleri yaşadıklarını dile getirdiler. Aynı şekilde aylardır yetki belgesi olmadan ve asıl işleri ikinci el oto alım satımı olmayan, manipülasyona sebep olanların da ellerindeki araçlarda çok ciddi fiyat indirimleri yaptığı fakat satış yapamadıklarını izliyoruz. Özellikle hafta sonu yapılan sokağa çıkma kısıtlamaları otomotiv sektörünü durma noktasına getirdi. Hem sıfır hem de ikinci el araç sektörü için hafta sonları çok değerli" şeklinde konuştu.
Aşılama sürecinin süratle başlamasının otomotiv sektörüne can suyu olacağını söyleyen Karakaş, "Hem sıfır hem de ikinci el araç alım satımı yapılan showroomlarda, hafta sonları HES koduyla kontrollü ve tedbirli bir şekilde müşteri kabulüne imkan ve fırsat sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Daralan bu pazar şartlarında pandemi sebebiyle devletimizin tüm kurumlarıyla otomotiv sektörünü desteklemesi gerekmektedir. Otomotiv sektörü şimdiye kadar kira, vergi, kredi öteleme gibi hiçbir imkanla maalesef desteklenmemiştir. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu bu dönemde, bilim kurulu üyelerimizin otomotiv sahasına inip otomobil alım satımı yapan kurumsal markaların showroomlarını incelemesini de talep ediyoruz" dedi.
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