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        Haberler Magazin Ünlülerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları; "Her kadının farklı bir mücadelesi var" - Magazin haberleri

        Ünlülerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

        Ünlüler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla kutladı; "Her kadının farklı bir mücadelesi var"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 11:36 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:11
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        • 1

          AJDA PEKKAN

          8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

        • 2

          DEMET AKBAĞ

          Her kadının farklı bir hikâyesi ve farklı bir mücadelesi var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

        • 3

          GÜLŞEN BUBİKOĞLU

          8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

        • 4

          DOĞA RUTKAY

          8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü.

        • 5

          ASLI TANDOĞAN

          Özgür bir yaşam için her türlü engele, engellemeye tacize, zorluklara göğüs geren, bunları yaparken aynı zamanda insanlığın devamı için çocuğunu doğurup büyütebilen, ölene kadar sevdiklerinin üzerinden elini çekmeyen, çalışan, öğrenen, öğreten, eğlenen, üreten, paylaşan güç timsali canım kadınlar... Haydi tek bir günümüz varmış gibi kutlayalım. 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun.

        • 6

          NİL KARAİBRAHİMGİL

          Bugün bizim 'seviyorum beni ben günümüz!' Kendini seven peşimden gelsin. Kadın olmak güzel.

        • 7

          SEDA BAKAN

          8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun a dostlar.

        • 8

          AYŞEGÜL ALDİNÇ

          Birlikte çok güçlüyüz. İyi ki varız. Şiddetin son bulması dileğimizin gerçek olabilmesi ümidiyle...
          8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

        • 9

          BÜLENT PARLAK

          Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

        • 10

          MUSTAFA CECELİ

          8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

        • 11

          ENGİN ALTAN DÜZYATAN

          8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

        • 12

          EMRE ALTUĞ

          8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
          Mustafa Kemal Atatürk; "Dünyada her şey kadının eseridir."

        • 13

          KEREM ALIŞIK

          Kadınımızın yarısı annemizdir, yarısı çocuğumuz...
          Yarısı sevgilimizdir, yarısı aşkımız...
          Kadınımız, şiddet görenimiz, eziyet çekenimiz, hakkı yenenimiz...
          Acımız, ağıdımız, kadınımız...
          Çocuk doğuranımız, hamur yoğuranımız, emek verenimiz, çiçek verenimiz, evlat verenimiz, evladını şehit verenimiz...
          Kolumuz, bacağımız, hayat arkadaşımız, anamız, bacımız, hayat arkadaşımız...
          Kadınımız kadarız, kadınımız gibi mis kokmalıyız...
          8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
          Günlerin hepsi kadınlarımızın olsun.

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