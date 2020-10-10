Üniversitelere 45,3 milyar lira ödenek

AA

Yükseköğretim kurumlarına 2021 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 45,3 milyar lira oldu. En fazla ödeneğin 1 milyar 486,5 milyon lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı

2021-2023 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'dan AA muhabirinin derlediği verilere göre, ülkedeki 127 üniversite için 45 milyar 272 milyon 489 bin lira ödenek ayrıldı.

Ankara Üniversitesi, 2021 yılı için öngörülen 1 milyar 486 milyon 542 bin liralık bütçe ödeneğiyle, İletişim Başkanlığı (422 milyon 754 bin lira),Avrupa Birliği Başkanlığı (787 milyon 432 bin lira),Türkiye İstatistik Kurumu (500 milyon 954 bin lira),Yargıtay (1 milyar 446,4 milyon lira),Danıştay (235 milyon 675 bin lira) ve Sayıştay (441 milyon 550 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2. SIRADA

İstanbul Üniversitesi, 1 milyar 444 milyon 452 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikici sırada yer aldı. Bunu 1 milyar 341 milyon 646 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi, 1 milyar 177 milyon 845 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 1 milyar 90 milyon 331 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 30 milyon 843 lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Ödenek teklif tavanı en düşük diğer üniversiteler ise 36 milyon 346 bin lirayla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 43 milyon 703 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde sıralandı.

Öte yandan her yıl ortalama 10 milyonun üzerinde adaya sınav hizmeti sunan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) için ön görülen bütçe ise 643 milyon 549 bin lira oldu.

Ödenek teklif tavanları en yüksek ilk 20 üniversite şöyle:

Üniversite Ödenek tavanları (TL) ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1.486.542.000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1.444.452.000 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1.341.646.000 EGE ÜNİVERSİTESİ 1.177.845.000 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1.090.331.000 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1.028.693.000 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 946.265.000 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA 910.864.000 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 829.317.000 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 805.593.000 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 801.167.000 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 790.648.000 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 767.510.000 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 727.052.000 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 709.904.000 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 704.532.000 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 693.034.000 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 691.867.000 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 658.991.000 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 656.533.000