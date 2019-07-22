Dünya genelinde 47 ülkede faaliyet gösteren interaktif reklamcılık kuruluşu IAB’nin (Interactive Advertising Bureau) Türkiye birimi IAB Türkiye, mühendislik öğrencilerine dijital dünyanın kapılarını açacak.

IAB Türkiye tarafından 5 yıldır Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin desteğiyle düzenlenen UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı’nın uzantısı olan UniChallengeTech, mühendislik öğrencilerini ve yeni mezunlarını ‘dijital’e bekliyor.

Verilen bilgiye göre 5 senede Türkiye genelinden toplam 1365 başvuru alan UniChallenge+ programına katılan 250 katılımcının yarısından fazlası şu anda dijital reklam alanında çalışıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 17 AĞUSTOS

Bir haftalık programda gençler bir yandan dijital dünyayı farklı bir perspektiften tanırken, diğer yandan da proje üretip, eğlenceli vakit geçirecek. Programa katılanlar, derslerin yanı sıra, ekip çalışmasını destekleyen aktivitelere katılıp dijital ünlülerle sohbet etme imkânı bulacaklar. Ayrıca eğitimi başarıyla tamamlayan ekipler IAB Türkiye üyesi firmalarda staj hakkı elde edecek.

Katılım kontenjanı 50 ile sınırlı olan programın başvuruları Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin mühendislik bölümlerine açık olacak. 9-13 Eylül tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek eğitimin son başvuru tarihi ise 17 Ağustos 2019 olarak duyuruldu.