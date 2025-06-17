Uluslararası seyahatler için "eSIM Store"

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eSIM uyumlu cihazların üretimi son 5 yılda 10 kat arttı. Bu kapsamda, 2028'e kadar dünya genelindeki tüm mobil bağlantıların yarısının eSIM teknolojisini kullanması bekleniyor.

Popülaritedeki bu artış, eSIM'in fiziksel SIM kart ihtiyacını ortadan kaldıran kullanım kolaylığından kaynaklanıyor.

Büyüyen trendi karşılamak için Kaspersky eSIM Store, "kolay arayüz" ve "basit yönetim" ile dünyadaki yerel telekom operatörlerinin eSIM planlarına erişim sağlıyor.

Kaspersky eSIM Store, kullanıcıların fiziksel SIM kartlarla uğraşmadan dünyada erişilebilir internet bağlantılarının keyfini çıkarmasını sağlıyor.

Kullanıcılar, 150'den fazla ülke ve bölgedeki yerel telekom sağlayıcılarının eSIM planlarına erişebiliyor.

Seyahat ederken eSIM, kullanıcıların, birincil SIM için uygulanan yüksek dolaşım maliyetlerinden kaçınmasına, yerel SIM kiosk arama ve kişisel verileri paylaşma ihtiyacını ortadan kaldırmasına ve güvenli olmayan halka açık Wi-Fi ağlarının kullanımından kaçınmasına yardımcı olabiliyor.

eSIM, tatil amaçlı seyahat edenlerin seyahatlerinin keyifli anlarına odaklanabilmelerini ve bunları arkadaşları ve akrabalarıyla anında paylaşabilmelerini sağlarken, iş amaçlı seyahat edenlerin önemli mesajlara, çalışma belgelerine ve görüntülü aramalara sürekli erişebilmelerine imkan veriyor.

Kaspersky eSIM Store, plan seçimi, satın alma, yükleme ve veri kullanımı yönetimi için arayüze sahip. Seyahat edenler tercih ettikleri aktivasyon tarihini seçerek eSIM'lerini önceden ayarlayabiliyor ve seyahatleri başladığı anda bağlantı kurabiliyor.

Kaspersky eSIM Store içinde belirli ülkeler için planlar, küresel plan, 122 varış noktası veya belirli bölgelere göre uyarlanmış mini küresel planlar dahil olmak üzere, varış noktasına göre seçenekler mevcut.

Gezginler sabit bir süre için geçerli olan, süresi dolan planlar veya veri tamamen kullanılana kadar aktif kalan süresi dolmayan planlar arasında seçim yapabiliyor. Bu, seyahatin uzunluğundan bağımsız olarak dolaşımda kolaylık sağlıyor.

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Ayrıca, kullanıcılar planlarının ne zaman başlayacağı üzerinde kontrol sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, etkinleştirmeyi belirli bir tarih için planlayabiliyor ya da verileri hemen kullanmaya başlayarak, seyahat programlarına uygun esneklik sağlayabiliyor.