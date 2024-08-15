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        Haberler Gündem İnfo Grafik Ülkelere göre kişi başına elektronik atık üretimi

        Kişi başına yılda yaklaşık 13 kilogram elektronik atık üretiyoruz

        Dünyadaki hızla gelişen teknolojinin en önemli sonuçlarından bir tanesi e-atık olarak adlandırılan elektronik atık. Elektronik atıkların bir kısmı geri dönüştürülmeye çalışılsa da, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün Global E-Waste Monitor 2024 raporunda yayınlanan bulgularına göre; 2010 yılında yaklaşık dünya genelinde 34 milyar kg e-atık ortaya çıkarken, bu rakam 2022 yılında yaklaşık 62 milyar kg'a yükseldi. Ortaya çıkan e-atığın yalnızca yüzde 22,3'ünün uygun şekilde toplandığı ve geri dönüştürüldüğü bildirildi. İşte ülkelere göre yıllık kişi başına ortaya çıkan elektronik atık miktarları.

        Giriş: 15.08.2024 - 13:36 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:36
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        #elektronik atık

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