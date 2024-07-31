Hangi ülkeler kişi başına düşen enerji tüketiminde lider konumda?
2015 yılında Paris'te, tüm bu ülkeler küresel sıcaklıklardaki tehlikeli artışı frenlemek için emisyonlarını azaltma konusunda uzlaştı. Ülkeler bu konuda hedeflerini tutturmak için çeşitli önlemler alıyor. Çevre üzerindeki enerjiyle ilişkili baskıları azaltmanın bir yolu, sonuç olarak kişi başına daha az enerji kullanmak. Türkiye'de 1990 yılında kişi başına enerji tüketimi 0,94 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) iken, 2024 yılında 1,94 TEP olmuştur. Ton Eşdeğer Petrol (TEP), 1 ton ham petrolün yakılmasıyla açığa çıkan enerji miktarını tanımlayan bir enerji birimidir. 1 TEP yaklaşık olarak 10 milyon kcal (kilokalori), 42 GJ (gigajoule) veya 11628 kWh (kilowatt-saat) değerlerine eşittir.
Giriş: 31.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:54