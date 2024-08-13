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        Haberler Gündem İnfo Grafik Temmuz konut satış rakamları

        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Bu rakam 2024'ün aylık olarak en yüksek satışı olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayları açısından bakıldığında 2020'den beri en fazla satış gerçekleşti. En fazla satışın yapıldığı iller 19 bin 47 ile İstanbul, 11 bin 364 ile Ankara ve 6 bin 659 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari ve 77 ile Bayburt oldu.

        Giriş: 13.08.2024 - 14:53 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:53
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        #konut satışı

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