Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ait Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri'ni yayımladı. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2023 yılında, 2022 yılına göre %10,7 oranında azalarak 537 bin 583 oldu. Bu olaylarda çocukların 242 bin 875'i mağdur olarak, 178 bin 834'ü suça sürüklenme sebebiyle güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.
Giriş: 02.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:13