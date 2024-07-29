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        Hesaplanandan daha pahalıya düzenlenen olimpiyatlar

        Ev sahibi şehir için olimpiyat düzenleme maliyetinin beklenmeyen harcamalarla hesaplanandan çok daha yüksek bir hale gelmesi sıradan bir durum oldu. Paris, oyunlara ev sahipliği yapmada (kentsel ve ulaşım alt yapısına yapılan yatırımlar hariç) yüzde 100'den fazla bir maliyet artışıyla 8.7 milyarlık harcamasıyla bu sırlamada yerini aldı. Olimpiyatlar gibi bir etkinliğe ev sahipliği yapmak bazen şehir altyapısını iyileştirmek için bir fırsat olarak lanse edilse de, oyunların kalıcı mirası bazen kötü planlama nedeniyle kimsenin kullanmadığı bir dizi terk edilmiş mekan olarak sonuçlanmakta.

        Giriş: 29.07.2024 - 17:45 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:49
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        #olimpiyatlar

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