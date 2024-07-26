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        Haberler Gündem İnfo Grafik Dünyada düğün maliyetleri ne kadar?

        Ne kadara evleniliyor?

        Düğünler, çiftlerin en özel günlerini kutladıkları ve sevdikleriyle paylaştıkları anlamlı anlardan oluşur. TÜİK'e göre her yıl ortalama 600 bine yakın çift evleniyor. Bir çiftin ortalama düğün harcaması ise 250 bin TL olarak hesaplanıyor. Bu da güncel kurla 7584 dolara denk geliyor. Dünyada ise en pahalı düğün 35 bin dolar ile ABD'de. Bu fiyatlara diğer evlilik masrafları dahil değil. İşte dünyadan bazı ülkelerde düğün maliyetleri ve gösterişleri ve harcanan paralarla adeta servet değerindeki 5 düğün.

        Giriş: 26.07.2024 - 15:56 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:56
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        #düğün

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