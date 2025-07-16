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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ücretli çalışan sayısında artış - İş-Yaşam Haberleri

        Ücretli çalışan sayısında artış

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 15 milyon 883 bin 683 kişi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 14:20 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:20
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

        Buna göre, Mayıs 2024'te 15 milyon 698 bin 674 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,2 artışla 15 milyon 883 bin 683 kişiye yükseldi.

        Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 4,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,9 arttı.

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, mayısta bir önceki aya göre değişim göstermedi.

        Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,6 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 yükseliş kaydetti.

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