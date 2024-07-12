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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ücretli çalışan sayısında artış - İş-Yaşam Haberleri

        Ücretli çalışan sayısında artış

        Ücretli çalışan sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:45 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:45
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        Ücretli çalışan sayısında artış
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

        Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 4,3 artışla 15 milyon 669 bin 792 kişiye yükseldi. Bu sayı geçen yıl mayısta 15 milyon 30 bin 866 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

        Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, mayısta ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,1 arttı.

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta aylık bazda yüzde 0,7 arttı.

        Alt detaylarına bakıldığında, mayısta ücretli çalışanlarda aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 artış görüldü.

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