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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TZOB: Gübre fiyatları son bir ayda yüzde 10 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        TZOB Başkanı Bayraktar: Gübre fiyatları son bir ayda yüzde 10 arttı

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gübre fiyatlarının yalnızca son bir ayda yüzde 10 arttığını anımsatarak, "Girdi piyasalarında yaşanan fiyat hareketleri, ilgili kurumlarca sıkı denetlenmeli, alım fiyatları belirlenirken artan maliyetler dikkate alınmalı ve üreticilerimizin mağduriyeti önlenmelidir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 09:17 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:17
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        "Gübre fiyatları son bir ayda yüzde 10 arttı"
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, çiftçinin yararlandığı girdilerin fiyatlarının sürekli arttığını belirterek, bu durumun üreticinin maliyetini artırdığını ve doğrudan gıda fiyatlarına yansıdığını bildirdi.

        Üreticilerin buğday ve arpa gibi kışlık hububatlarda üst gübreleme hazırlığında olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

        "Çiftçilerimizin üst gübre olarak en çok kullandığı ÜRE ve amonyum nitrat gübresi yalnızca son bir ayda yüzde 10 arttı. DAP gübresinin fiyatı bir önceki aya göre yüzde 3,8, 20.20.0 kompoze gübresinin fiyatı ise yüzde 5,2 artış gösterdi. Hayvancılıkta kullanılan besi yemi fiyatı son bir ayda yüzde 3,5, süt yemi fiyatı yüzde 3,2 yükseldi."

        Bayraktar, tarım ilacı, tohum ve sulama ücretlerinde de artış yaşandığını kaydetti.

        Fiyatlardaki değişkenliğin hem üretici hem de tüketiciyi doğrudan etkilediğini belirten Bayraktar, "Tarımsal girdiler ülkemizin gıda güvencesi ile doğrudan ilgilidir. Bu sebeple, girdi piyasalarında yaşanan fiyat hareketleri, ilgili kurumlarca sıkı denetlenmeli, alım fiyatları belirlenirken artan maliyetler dikkate alınmalı ve üreticilerimizin mağduriyeti önlenmelidir" ifadelerini kullandı.

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