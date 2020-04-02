AA

Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde üretimin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Üreticilerin, ürünlerinden yeterli gelir elde etmelerini ve tüketicilerin de bu ürünleri makul fiyatlarla tüketebilmelerini temenni ettiklerini belirten Bayraktar, bu süreçte gıda güvenliğinin aksamaması için üreticilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini anlattı.

Bayraktar, üreticilerin birçoğunun borcu olduğuna işaret ederek, "Üreticilerimizin Ziraat Bankası başta olmak üzere bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları, faizleri silinerek uzun vadeli olarak ertelenmelidir. Üreticilerimizin elektrik, sulama ücretleri ve sosyal güvenlik prim borçlarının ertelenmesi sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜBRE FİYATLARI BİR AN ÖNCE MAKUL SEVİYELERE ÇEKİLMELİ"

Salgın sebebiyle ithalatta kısıtlamalar olduğuna dikkati çeken Bayraktar, mevsim itibarıyla kullanımı artan gübrenin fiyatlarında bu süreçte dalgalanmalar meydana geldiğini aktardı. Bayraktar, "Kur fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak üre gübresi fiyatlarında ocak ayından bugüne yüzde 17,2 artış yaşanmıştır. Bu artış üreticimizin yeterince gübre kullanamamasına neden olacak, bunun sonucunda üretimde verim ve kalite kayıpları yaşanacaktır. Gübre fiyatları bir an önce makul seviyelere çekilmeli, denetimler artırılmalıdır." diye konuştu.

Bayraktar, çiftçilerin üretmek zorunda olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Üretici fiyatlarında büyük düşüş yaşanırken çiftçilerin girdi maliyetlerinin fiyatları artıyor. En başta yükselen gübre fiyatları dikkati çekiyor. Çiftçimizi tarlada tutamaz, üretmesini sağlayamazsak çarşı pazar fiyatlarını düşünmek bile istemiyoruz. Çiftçilerimize acilen destek bekliyoruz. Üretici fiyatları bu kadar düşerken tüketici fiyatları hala yüksek. Çiftçimiz üretemez, spekülatif faaliyetler devam ederse halkımız gıdaya ulaşamaz."

Şemsi Bayraktar, salgınla mücadele sürecinde tarım sektörünün ve üreticilerin zarar görmemesi ve aynı zamanda gıda tedarikinin aksamaması için Kovid -19 Danışma Kurulu kurulmasını önerdi. Bayraktar, kurulda Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurumları ile üretici örgütleri ve üniversitelerin temsilcilerinin yer almasını istedi.