Sosyal ağ Twitter, platformunda geçerli olan nefret davranış politikalarını güncelledi. Bu kapsamda uygulanan kurallarını genişleten Twitter, artık dini baz alarak insanları dışlayan söylemleri de nefret davranış politikaları çerçevesinde değerlendireceğini duyurdu.

Kullanıcıların güvenliğini sağlamak için koyduklarını kuralları insanların çevrimiçi davranış yönelimlerini göz önünde bulundurarak devamlı güncellediklerini belirten sosya ağ, “Twitter olarak, ‘offline’ kötülüklerin risklerine eğilmeye odaklanıyoruz ve araştırmalara göre, insancıl olmayan bir dil bu riskleri artırıyor” açıklaması yaptı.

Twitter kullanıcılarından gelen geri bildirimlere de dayanarak nefret davranış politikalarını genişlettiğini açıklayan sosyal ağ, bugünden itibaren aşağıdaki gibi tweet’lerin raporlanmaları durumunda hemen silineceğini duyurdu:

“(Dini Grup) virüsler. Bu ülkeyi berbat ediyorlar.

(Dini Grup) cezalandırılmalıdır...

Daha fazla bu ülkede (Dini Grup) istemiyoruz…

… (Dini Grup) iğrençler…”

SİLİNECEK AMA ASKIYA ALINMAYACAK

Twitter’da dini baz alarak insanları dışlama da artık nefret politikaları kapsamında ele alınacak. Bu kapsamda daha önceden atılmış tweet’ler raporlandığında silinmesi gerekecek ancak sözkonusu tweet’ler bu kural koyulmadan önce atıldığı gerekçesiyle hesaplar direkt askıya alınmayacak.

Twitter’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Geçen yıl, nefret davranış politikalarımızı düzenlemek için ayrıştırıcı dili nasıl daha iyi tanımlayabileceğimizle ilgili geri bildirim istemiştik. İki hafta içinde elimize 30’dan fazla ülkeden gelen 8 binden fazla yanıt ulaştı. Aldığımız en tutarlı geri bildirimler şöyleydi: Daha temiz bir dil, kastedilen kelime havuzunun daraltılması, uygulamada tutarlılık. Bu geri bildirimleri ve dışarıdan konuştuğumuz uzmanların görüşlerini göz önünde bulundurduk. Seslerini duyurarak politikalarımızı, ürünümüzü ve çalışma tarzımızı şekillendirmemize yardım eden küresel topluluk için Twitter’ı geliştirmeye devam edeceğiz.”