Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor: X’e erişilemiyor
Sosyal medya platformu X, Downdetector verilerine göre, saat 15.00'ten itibaren binlerce kullanıcı platforma giriş yapamadı, akışın yenilenmediğini ve mesaj gönderemedi. Erişim sorununun neden kaynaklandığı bilinmese de 17:00 itibariyle düzeldi
Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yavaşlama ve erişim sorunu yaşanıyor.
Çok sayıda kullanıcı, X’e giriş yapamadıklarını ve akışın yenilenmediğini belirterek erişim sorununu gündeme taşıdı. Downdetector verilerine göre kullanıcıların çoğu 15:00’ten itibaren X’e erişemediklerini bildirdi.
X (Twitter) son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler:
X' DE ERİŞİM SORUNU GİDERİLDİ Mİ?
Erişim sorununun neden kaynaklandığı bilinmese de 17:00 itibariyle düzeldi.