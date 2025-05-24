Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.356,04 %-1,26
        DOLAR 38,9767 %0,13
        EURO 44,2243 %0,49
        GRAM ALTIN 4.204,13 %1,96
        FAİZ 45,11 %0,78
        GÜMÜŞ GRAM 41,95 %1,34
        BITCOIN 109.013,00 %0,69
        GBP/TRY 52,8297 %1,00
        EUR/USD 1,1362 %0,72
        BRENT 64,78 %0,53
        ÇEYREK ALTIN 6.873,76 %1,96
        Haberler Ekonomi Teknoloji Twitter çöktü mü? (X) Twitter neden açılmıyor, düzeldi mi? 24 Mayıs Twitter ne zaman açılacak? - Teknoloji Haberleri

        Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor: X’e erişilemiyor

        Sosyal medya platformu X, Downdetector verilerine göre, saat 15.00'ten itibaren binlerce kullanıcı platforma giriş yapamadı, akışın yenilenmediğini ve mesaj gönderemedi. Erişim sorununun neden kaynaklandığı bilinmese de 17:00 itibariyle düzeldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        X'te erişim sorunu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yavaşlama ve erişim sorunu yaşanıyor.

        Çok sayıda kullanıcı, X’e giriş yapamadıklarını ve akışın yenilenmediğini belirterek erişim sorununu gündeme taşıdı. Downdetector verilerine göre kullanıcıların çoğu 15:00’ten itibaren X’e erişemediklerini bildirdi.

        X (Twitter) son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler:

        X' DE ERİŞİM SORUNU GİDERİLDİ Mİ?

        Erişim sorununun neden kaynaklandığı bilinmese de 17:00 itibariyle düzeldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Vahşi cinayetin sebebi belli oldu
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Habertürk Anasayfa