TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AA

Eroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin, hürriyet ve istiklalini yok etmeye çalışan düşman unsurlarına karşı Dumlupınar'da kazandığı tarihi zaferin 99. yıl dönümüne ulaşmanın coşkusunu bir kez daha yaşadıklarını belirtti.

Sakarya'dan Kocatepe'ye kadar uzanan büyük mücadelenin Dumlupınar'da şaha kalktığını ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle Türk milletinin kudretini açıkça ispat ettiğini vurgulayan Eroğlu, Türk kurtuluş mücadelesinin, bir milletin var olma ve yaşama arzusunun gönüllerde yükseldiği meşale olduğunu ve kutlu bir dönem olarak tarihteki ayrıcalıklı yerini aldığını ifade etti.

Türk ordusunun 26 Ağustos 1922 sabahı işgal kuvvetlerine yönelik başlattığı Büyük Taarruz'un, Türk milletinin kararlılığının, mücadele azminin ve hür yaşama iradesinin açık bir kanıtı olduğunun altını çizen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu zaferle aziz milletimiz 'ya istiklal ya ölüm' diyerek çıktığı yolda asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya duyurarak son sözünü söylemiş ve Anadolu'yu ilelebet bir Türk yurdu olarak tescil etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk milletinin şanlı istiklal mücadelesini zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tarihimizin en şanlı zaferinden biri olan ve 30 Ağustos 1922'de kazanılan, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz."