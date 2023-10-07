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        Haberler Televizyon TV Yayın akışı: 7 Ekim Cumartesi! Bugün TV'de neler var? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

        Bugün TV'de neler var? 7 Ekim Cumartesi TV yayın akışı belli oldu!

        Hafta sonunu televizyon izleyerek keyif yapmak isteyenler tarafından bu akşam televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 7 Ekim Cumartesi akşamı; Gönül Dağı, Kader Bağları, Kardeşlerim, MasterChef All Star gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 7 Ekim Cumartesi yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 13:41 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:41
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        • 1

          Bugün televizyonda birçok film ve program olmak üzere birçok yapım yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? İşte 7 Ekim Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Bir Yuvam Olsun

          14:30 Aile

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Kızılcık Şerbeti

        • 3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          07:00 Beni Böyle Sev

          09:40 Hayallerinin Peşinde

          10:40 Yerli Sinema Şendul Şaban

          12:35 Hayatımın Neşesi

          15:45 Kendi Düşen Ağlamaz

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        • 4

          FOX TV YAYIN AKIŞI

          07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Bambaşka Biri

          13:45 Hudutsuz Sevda

          16:00 Kader Bağları

          19:00 Fox Ana Haber

          20:00 Kader Bağları

          01:45 Kirli Sepeti

        • 5

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:45 Süper Bir Takım

          09:00 Kırmızı Oda

          09:45 MasterChef Türkiye All Star

          12:30 Gazete Magazin

          16:15 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır

          20:00 MasterChef Türkiye All Star

          00:15 %100 Futbol

          01:30 Gazete Magazin

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 ATV’de Hafta Sonu

          10:00 Ateş Kuşları

          13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

          16:00 Aldatmak

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kardeşlerim

          00:20 Safir

        • 7

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda’nın Mutfağı

          14:00 Yargı

          16:15 Dilek Taşı

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Yabancı Sinema Cengizhan Destanı

          22:30 Yabancı Sinema Demir Yumruk

          00:45 Arka Sokaklar

        • 8

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

          09:00 Benim Tatlı Yalanım

          11:00 Yabancı Sinema Vikingler: Büyük Macera

          12:45 En Güzel Bölüm

          13:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

          15:45 Ömer

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Yabancı Sinema Belalı Tanık

          22:30 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

          00:30 Yabancı Sinema Belalı Tanık

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

        BURÇLAR

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