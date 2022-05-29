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TV'de bugün neler var? 29 Mayıs 2022 Pazar günü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı

TV'de bugün neler var? 29 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı

Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler "TV'de bugün neler var?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Beyaz perdede severek izlediği filmi televizyonda izlemek isteyenler, takip ettiği diziyi ve programı kaçırmak istemeyenler ekran başına. Bugün televizyonda reyting rekortmeni diziler ve programlar, gişe rekortmeni filmler yer alıyor. İşte 29 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı...

29.05.2022 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hafta sonu için plan yapmayan, evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler 29 Mayıs Pazar günü televizyon akışını yakından takip ediyor. Televizyon izleyicisi takip ettiği dizinin yeni bölümü yayınlacak mı, hangi programlar canlı olacak, bu akşam hangi filmler yayınlanacak gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki "Bugün TV'de neler var?" İşte 29 Mayıs Pazar günü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV tv yayın rehberi...

  • Show TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Aziz

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Korkusuz Korkak

    21:45 Şaban Oğlu Şaban

  • Kanal D YAYIN AKIŞI

    08:30 Konuştuktça

    09:45 Magazin D Pazar

    12:00 Arda ile Omuz Omuza

    13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

    14:00 Macera Avcıları Amerika'da

    15:45 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı

  • Star TV YAYIN AKIŞI

    09:00 Sucu Kamil

    11:00 Tülin Şahin ile Moda

    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 Kaderimin Oyunu

    16:45 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:30 Kaderimin Oyunu

  • ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu

    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

    11:15 Dizi TV

    12:05 Bir Zamanlar Çukurova

    15:35 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Adı Sevgi

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