Hafta sonu için plan yapmayan, evde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler 29 Mayıs Pazar günü televizyon akışını yakından takip ediyor. Televizyon izleyicisi takip ettiği dizinin yeni bölümü yayınlacak mı, hangi programlar canlı olacak, bu akşam hangi filmler yayınlanacak gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki "Bugün TV'de neler var?" İşte 29 Mayıs Pazar günü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV tv yayın rehberi...