"BÜYÜK KONUŞURSAN, SINANIRSIN"

Aslı, 30 yaşlarında idealist bir ailenin idealist olarak yetiştirilmiş kızı. Kafasında ilişki için belirlediği çizgiler çok keskin ama aşkla ilgili çok keskin konuşmalar yapılmaması lazım. Bu hepimizin hayatı için geçerli. Bu hayatta büyük konuşursan, sınanırsın.