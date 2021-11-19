TÜSİAD Washington'da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti 15-16 Kasım tarihlerinde Washington'da temaslarda bulundu. TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti Washington'daki temasları çerçevesinde Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileriyle görüştü, Kongre'de temaslarda bulundu. TÜSİAD heyeti ayrıca Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ı ziyaret etti. Görüşmelerde Türk-Amerikan ilişkilerindeki mevcut sorunlara çözüm bulunması gerektiği ifade edildi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski temaslar ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
“Türk Amerikan ilişkilerindeki sorunların giderilmesi her iki ülkenin ulusal çıkarları açısından son derece önemlidir. İlişkilere ortak ilke ve değerlere dayalı, uzun vadeli stratejik bir bakış açısıyla yeniden odaklanılması, kurumsal ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi gerekiyor. İlişkilerdeki karşılıklı güvensizlikten kaynaklı sorunlar ancak diyalog yoluyla, samimi ve çözüm odaklı bir yaklaşımla giderilebilir”
Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği görüşmelerinde de iki ülke arasında ticaret hacminin artırılmasının bazı korumacı önlemlerin giderilmesiyle kolaylaştırılabileceği belirtilerek, ekonomik ilişkilerdeki fırsatlar ele alındı. Düşünce kuruluşu uzmanlarıyla bir araya gelen TÜSİAD heyeti, ayrıca Brookings Enstitüsü'nde yapılan yuvarlak masa toplantısında TÜSİAD tarafından geçen ay yayınlanan Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa raporunun bulgularını paylaştı.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyette Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Ebiçlioğlu, İrem Oral Kayacık, Önder Sezgi, Can Yücaoğlu ve TÜSİAD Washington Temsilcisi Barış Ornarlı yer aldı.
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