Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras 3 hafta önce başlayan ve 2 ayrı suçtan 5’er yıl 6’şar aya kadar hapis talebi istenen davalarının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısının açılışında konuşan Ömer Aras kaynakların verimsiz kullanımının ekonominin temel sorunu olduğunu ifade ederek "Tek çıkış yolunun sürdürülebilir düşük enflasyon olduğunun altını çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

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Aras "Tüm ekonomiler artık daha öngörüsüz bir sistemde ayakta kalmak zorunda" derken "Artık güvenilir üretici olmak düşük maliyetli üretici olmak kadar önemli" ifadelerini kullandı. Aras aynı zamanda "Rekabetçi altyapıyı inşa etmek zorundayız" diye konuştu.

Gümrük Birliği'nin artık bugünün ekonomisine cevap vermekte zorlandığını da belirten Aras "Gümrük birliği pek çok alanı kapsamıyor, modernize edilmeli" dedi.

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Aras ayrıca Türkiye'nin farklı coğrafyalarla ilişkilerini derinleştirebileceğini de ifade ederek "Türkiye uygun kapasitesi olan ülkelerle enerji ve güvenlik alanında çalışabilir" diye konuştu.

TÜSİAD BAŞKANI TURAN: SAĞDUYU, ORTAK AKIL, GÜVEN VE DAYANIŞMA HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise konuşmasına "Küresel sistemin radikal bir şekilde değiştiğine tanık oluyoruz" diyerek başladı. ABD’de yaşanan gelişmelerin tüm dünyayı etkilediğini vurgulayan Turan "Bildiğimiz dünya kökten değişiyor" derken "Hiç bir ülke bu değişimin dışında kalmayacak" diye ekledi. "Yeni küresel düzen oluşana kadar dünyada belirsizliğin hüküm süreceğini ifade eden Turan "AB'nin yeniden yapılanma sürecini dikkatle takip etmemiz gerekiyor" dedi. Büyüme rakamlarına da değinen Turan "Büyüme rakamları ile ekonomideki yavaşlama teyit edildi. Türkiye gibi bir ülke için sanayisiz büyüme elbette düşünülmemeli" diye konuştu. Turan ayrıca "Ekonomimizi rekabetçi kılacak yapısal dönüşümleri hayata geçirmeliyiz" dedi. YİK Başkanı Aras'ın da konuşmasında vurguladığı Gümrük Birliği'ne değinen Turan "30 yaşında gelmiş olan Gümrük Birliği kesinlikle güncellenmeli. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ihmal edilmemesi gereken bir başlık" diye konuştu. Turan "Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci yeniden canlandırılmalı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Suriye'nin yeniden yapılanması konusu hakkında konuşan Turan "Ukrayna ve Suriye'nin yeniden yapılanması için Türkiye'nin bu sürece entegre edilmesi gerekir" dedi. Turan konuşmasının sonunda "Terör sorununun kalıcı olarak ortadan kalkması en büyük dileğimiz. Sağduyu, ortak akıl, güven ve dayanışma her zamankinden daha önemli" diye konuştu. NE OLMUŞTU? TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "şüphelilerin içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylar ile ilgili değerlendirmede bulunmak suretiyle ülke genelinde hukuki güvenliğin olmadığını, vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik güven probleminin olduğunu, bu sebeple huzursuzluğun bulunduğunu, tutuklama iş ve işlemlerinin hukuksuz olduğunu, kayyum atama iş ve işlemleri ile gözaltı tutuklama gibi hukuki tedbirlerin toplumda güveni sarstığını beyan ederek telkin ve yönlendirici mahiyetteki yanıltıcı ve dezenformasyon içerikli bilgileri yaydıkları" aktarılmıştı. "Şüphelilerin konuşmalarını ekonomi alanında bulunduğu konum ve kariyerleri ile birçok üyesi bulunan derneğin başkanlık makamında bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle gerçekleştirdiklerinin" aktarıldığı iddianamede, şüpheliler Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan’ın zincirleme şekilde ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçundan 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan şüpheliler hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçundan dosyanın ayrı olarak devam ettiği öğrenilmiş, bu suçtan hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan’ın zincirleme şekilde ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması talep edilmişti. 2 iddianame ise irtibatlı olduğu gerekçesiyle birleştirilmişti.