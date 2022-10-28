TÜROB Konaklama Vergisinde erteleme istedi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ekim ayı bilgilendirme toplantısı, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, TÜROB üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Konaklama Vergisinin son günlerde turizmde en fazla konuşulan konuların başında geldiğine dikkati çekerek, "2019 yılı Aralık ayında yasalaştırılan ancak çeşitli nedenlerle 1 Ocak 2023'e ertelenen Konaklama Vergisinin uygulamasına yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 'Konaklama Vergisi Tebliğ Taslağı' konusunda görüşlerimizi paylaştık. Kovid-19 pandemisinden en büyük darbeyi alan sektörümüzün henüz toparlanma sürecinde olduğu ve geçmiş açıkları kapatabilmek içinde uğraştığı bu dönemde maalesef konaklama vergisi gündemdeki yerini koruyor. Konaklama Vergisi'nin 2024 yılına ertelenmesi sektör açısından çok önemli" diye konuştu.

KONAKLAMA VERGİSİ İÇİN ERTELEME TALEBİ

Konaklayan misafirler tarafından ödenecek verginin dünyadaki örnekleri gibi maktu bir tutar değil de yüzde 2 olarak nispi bir tutar olmasının düşündüren en önemli nokta olduğunu vurgulayan Eresin, "Sektörün ve rakip destinasyonların rekabet koşulları, dünya turizminde yaşanan küresel gelişmeler ve sektörümüzün, misafirlerinin getirilecek yeni bir vergiye henüz hazırlıklı olamayacağı dikkate alınarak misafirlerden tahsil edilecek Konaklama Vergisinin, maktu, yani belli bir miktarda ifade edilerek oda başına tutar olarak belirlenmesi, aksi halde oranın sadece geceleme bedelini kapsamak üzere yüzde 1'e çekilmesi ki uygulamada çok zorluklar olacaktır, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ertelenme yönünde talep ve beklentilerimiz ilgili Bakanlıklarla paylaşılmış olup tarafımızdan yakından takip edilmektedir" dedi.

'2022'Yİ, 2019'UN ÜZERİNDE BİTİRME UMUDUMUZU KORUYORUZ'

Güncel doluluk oranları hakkında da bilgi veren Eresin, 2019 ile kıyaslama yapmaya devam ettiklerini, geçmiş dönemle karşılaştırma yaparken turizmde kayıp yıllar olarak kabul edilen 2020 ve 2021 yıllarını hiç dikkate almadıklarını aktardı.

Eresin, STR Global tarafından TÜROB için özel olarak hazırlanan rapora göre, İstanbul'da Eylül 2022'de otel doluluklarının yüzde 87,7 olduğunu, 2019 yılı eylül ayına bakıldığında bu oranın yüzde 80,7 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

İlk 9 ayda ise İstanbul’daki dolulukların yüzde 74,4 olarak gerçekleştiğini belirten Eresin, "2019’un ilk 9 ayında bu oran yüzde 74,1 olmuştu. İstanbul’da ilk 9 aylık dönem itibarıyla 2019'u az da olsa geçmiş olduk. 2022’yi, 2019’un üzerinde bitirme umudumuzu koruyoruz. İstanbul’a son aylarda oluşan ilgi ve talep, şehrimizin yeniden dünyanın en fazla ziyaret edilen şehirleri arasına girmesini sağlayacak ve ‘marka şehir’ unvanını sağlamlaştıracaktır.

İstanbul’un dünya turizm sahnesine dönmesinde, son aylarda hızlanan kültür, sanat, kruvaziyer, gastronomi, spor, kongre-toplantı turizmi etkinliklerinin de hiç şüphesiz çok önemli payı vardır. Türkiye genelinde ise Eylül 2022 otel dolulukları yüzde 77,8 oldu. 2019 yılı Eylül ayına baktığımızda bu oran yüzde 74,4 olmuştu. İlk 9 ayda ise Türkiye genelinde doluluklar yüzde 66,9 olarak gerçekleşti. 2019'un ilk 9 ayında bu oran yüze 67,7 olmuştu" ifadelerini kullandı.

'ODA FİYATLARIMIZDA VE ODA GELİRLERİMİZDEKİ YÜKSELİŞ DE DEVAM ETTİ'

Eresin, oda fiyatlarında ve oda gelirlerindeki yükselişin devam ettiğine işaret ederek, İstanbul'da Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan günlük satılan oda bedelinin Eylül 2022'de 164,2 euro olduğunu bildirdi.

2019 yılında bu rakamın 95,9 euro olduğunu hatırlatan Eresin, "Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) Eylül 2022’de 144,1 euro olarak ölçüldü. Bu rakam 2019'da 77,44 euro olmuştu. Türkiye genelinde ise günlük satılan oda bedelimiz Eylül 2022’de 142,2 euro oldu. 2019 yılında bu rakam 83,33 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise Eylül 2022’de 110,6 euro olarak ölçüldü. Bu rakam 2019'da 61,9 euro olmuştu. Türkiye genelinde ocak-eylül döneminde, günlük satılan oda bedelimiz 117,34 euro olarak ölçüldü. Bu rakam 2019'da 79.2 euro olmuştu. Ocak-eylül döneminde toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise 78,4 euro olarak ölçüldü" şeklinde konuştu.

Ayrıca bu rakamın 2019’un ilk 9 ayında 53,6 euro olduğunu da belirten Eresin, "Bütün dünyada artan maliyetlerin de yansıması olarak ortalama oda fiyatları halen yükselmeye devam ediyor. Avrupa’da İstanbul’a rakip şehirlerin yıllık ortalama oda fiyatlarına ulaşabilmemiz için çalışmaya devam etmeli, artan maliyetler altında ezilmeden, kayıplarımızın önüne geçebilmeliyiz" dedi.