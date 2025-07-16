Türkiye'ye özel geliştirilen BMW X3 satışa sunuldu

BMW, X3 modelinin Türkiye'ye özel motor ve donanım özellikleriyle geliştirdiği versiyonunu satışa sundu.

Türkiye'ye özel olarak üretilen Yeni BMW X3 20'nin 1.6 litre hacmindeki mild hybrid-benzinli motoru, 190 beygir maksimum güç ve 310 Nm maksimum tork değeriyle dikkat çekiyor.

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0'dan 100 km hıza 8.4 saniyede çıkan araç, mild hybrid teknolojisi ile 100 km'de 7.4-8.2 litre aralığında değişen yakıt tüketim değeri sunuyor.

X3 20, M Sport ve X Line tasarım paketleriyle farklı karakterler sunarken, dikey ve çapraz çıtalı yeni 'Böbrek Izgaraları' ve 'Iconic Glow' kontur aydınlatmalarıyla tasarımını tamamlıyor.

M Shadow Farlar, M Sport Fren Diskleri, koyu mavi kaliperler ve M Sport Pro donanımları ise opsiyonel olarak sunuluyor.

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SIM KART İLE BİRLİKTE GELİYOR

Kokpitte 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 14.9 inç yüksek çözünürlüklü kontrol ekranıyla gelen araç, 15 hoparlör ve 750 Watt gücüne sahip ses sistemi ile alınabiliyor.

X3'te, Connected+ Unlimited paketiyle gelen entegre SIM kart, aracı internete bağlı bir mobil platforma dönüştürüyor.

Mobil uygulama sayesinde sürücüler araçlarına uzaktan erişebiliyor, kapı kilidini kontrol edebiliyor, canlı trafik verisi içeren BMW Haritalar'a ulaşabiliyor ve güncel yazılımları yükleyebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, X-Line tasarım paketiyle 5 milyon 71 bin 500 TL'den satılan aracın M Sport tasarım paketinin fiyatı ise 5 milyon 350 bin 700 TL olarak belirlendi.