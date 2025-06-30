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        Haberler Ekonomi Sigorta Türkiye Sigorta, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde - Sigorta Haberleri

        Türkiye Sigorta, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

        Türkiye Sigorta, "BIST Sürdürülebilirlik Endeksi"ne dahil edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 13:10 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:10
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        Türkiye Sigorta, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde
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        Türkiye Sigorta, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla “Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi”ne dahil olma kriterlerini eksiksiz karşılayarak listede yerini aldı.

        Çevre duyarlılığı ve toplumsal sorumluluk alanındaki yaklaşımını raporlama süreçleriyle destekleyen Türkiye Sigorta, 2024 yılında yayımlanan ve bağımsız denetimden geçen ilk TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporuyla bu alandaki kararlılığını gösterdi. Türkiye Sigorta'nın karbon ayak izi beyanı da GHG Protocol çerçevesinde hazırlanarak TSE tarafından makul güvence düzeyinde doğrulandı

        Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şu değerlendirmede bulundu:

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        “Elde ettiğimiz bu başarıda kurumsal yönetişimde hayata geçirdiğimiz politikalar, TSRS uyumlu raporlama yapımız, entegre stratejik yaklaşımımız ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), UNGC, WEPs ve UNPRI taahhütleriyle şekillendirilen çok boyutlu sürdürülebilirlik stratejimiz var. Dijital dönüşümden çevre dostu ürünlere, sosyal kapsayıcılıktan kurumsal yönetişime kadar uzanan bütüncül yaklaşımımız, LSEG ESG puanındaki bu yükselişe doğrudan katkı sağladı. Türkiye Sigorta olarak çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine verdiğimiz önemle, sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Bu başarı, sadece bugünü değil, geleceği de planlayan entegre bakış açımızın bir yansımasıdır.”

        Türkiye Sigorta, 30 Eylül 2024’te Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UNGC) imzalayarak iş etiği, insan hakları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele alanlarında uluslararası standartlara bağlılığını vurguladı. Türkiye Sigorta, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) 10’dan fazlasına doğrudan katkı sağladı.

        Şirketin sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemesi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olma kriterlerini karşılamasını sağladı. Türkiye Sigorta, BIST Endeksi'nde baz alınan LSEG ESG puanını 76'ya yükselterek sürdürülebilirlik performansını belgeledi. Endeks kapsamında şirketlerin genel sürdürülebilirlik notunun 50'nin üzerinde, her bir ana başlık notunun 40'ın üzerinde ve kategori notlarından en az sekizinin 26'nın üzerinde olması gerekiyor.

        Türkiye Sigorta, 2022 yılından bu yana Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi isim sponsoru, A Millî Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarının ana sponsoru. Şirket, 2023’ten bu yana Tekerlekli Sandalye Tenis Millî Takımı sporcusu Zeliha Aksak, Para Yüzme sporcusu Sevilay Öztürk ve Paralimpik tenisçi Uğur Altınel’e bireysel sponsorluk sağlıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu ile yapılan iş birliğiyle, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerde (Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman) gençlerin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla basketbol sahaları inşa edilerek, 3x3 turnuvalar düzenlendi.

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