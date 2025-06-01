Türkiye siber saldırıların merkezi! Bölgesinde zirvede…

Tayland’ın Phuket kentinde, düzenlenen Kaspersky Cyber Security Weekend - META 2025 etkinliği, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki riskli konumunu gözler önüne serdi. Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen’in de katıldığı etkinlikte, Türkiye’nin 2025’in ilk çeyreğinde bölgede siber saldırıların %26,7’sini alarak en çok hedef alınan ülke olduğu belirtildi. Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, Akkuyu Nükleer Santrali’nin siber güvenliğini tamamen sağladıklarını açıklarken, etkinlikte yapılan sunumlar mobil tehditler, yapay zeka (AI) odaklı saldırılar ve açık kaynaklı yazılımlardaki risklere dikkat çekti. İşte etkinlikten öne çıkanlar.

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AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ’NDE %100 KASPERSKY

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar ile gerçekleştirilen söyleşide, Türkiye’nin siber güvenlik ekosistemi ile ilgili kritik bilgiler aldık. Özellikle hükümet kuruluşları ile birlikte, enerji sektörünün siber saldırganların yeni hedefi olduğunu vurgulayan Özar, Türkiye’nin stratejik projelerinden Akkuyu Nükleer Santrali’nin siber güvenliğinin de, Kaspersky’nin uzmanlığına emanet olduğunu vurguladı. Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, “Akkuyu’da tüm siber güvenlik çözümlerimiz %100 kullanılıyor. Saldırganlar sistemlerimizi aşamayacaklarını biliyor, bu yüzden hedef değiştirmek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı. Özar, bu işbirliğinin Kaspersky’nin endüstriyel güvenlik alanındaki liderliğini kanıtladığını vurguladı. Etkinlikte, Kaspersky’nin kritik altyapıları koruma konusundaki başarısı da öne çıkan konular arasında yer aldı.

TÜRKİYE BÖLGEDE SİBER SALDIRILARIN BİR NUMARALI HEDEFİ Etkinlikte yapılan sunumlara göre, Türkiye, 2025’in ilk çeyreğinde bölgede siber saldırıların %26,7’sini alarak en çok hedef alınan ülke oldu. Ayrıca, küresel çapta en çok saldırıya uğrayan ilk 12 ülke arasında yer aldı. İlkem Özar, Türkiye’nin yüksek teknoloji kullanımı nedeniyle siber suçlular için cazip bir hedef olduğunu belirterek, “Ancak güvenlik farkındalığımız henüz yeterli değil. ‘Bana bir şey olmaz’ anlayışı siber suçlulara fırsat yaratıyor” diye konuştu. Sunumlarda, Türkiye’de mobil saldırıların bir önceki çeyreğe göre %16 azalarak 28 bin 592’ye gerilediği, ancak tehditlerin devam ettiği vurgulandı. Kaspersky Baş Güvenlik Araştırmacısı Tatyana Shishkova, “Türkiye’deki düşüş olumlu, ama siber suçlular yapay zeka destekli ve daha karmaşık saldırılarla güçleniyor” ifadelerini kullandı. REKLAM MOBİL TEHDİTLER HIZ KESMİYOR Etkinlikte sunulan verilere göre, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki mobil tehditler alarm vermeye devam ediyor. Orta Doğu’da 2025’in ilk çeyreğinde mobil saldırılar %43 artarak 57 bini aşarken, Türkiye’de %16’lık bir düşüş yaşandı. Ancak tehditler bitmiş değil. Kaspersky uzmanları, WhatsApp ve Telegram üzerinden sahte düğün davetiyeleriyle yayılan Tria Trojan gibi tehditlerin sosyal medya ve resmi olmayan uygulama mağazaları aracılığıyla dağıtıldığını belirtti. Ayrıca, App Store ve Google Play’de 242 binden fazla indirilen SparkCat adlı yapay zeka destekli veri hırsızı Truva atı, hassas verileri hedef alıyor. Özar, “Mobil cihazlar hayatımızın her alanında. Bu yüzden Kaspersky’nin mobil güvenlik çözümleriyle kullanıcıları koruyoruz” dedi.

AÇIK KAYNAKLI YAZILIMLARDA RİSK ARTIYOR Etkinlikte yapılan sunumlarda, açık kaynaklı yazılımlardaki tehditlerin 2024’te %48 artarak 14 bin kötü amaçlı pakete ulaştığı açıklandı. Linux’ta kullanılan XZ Utils kütüphanesindeki arka kapı ve ChatGPT’yi taklit eden kötü amaçlı Python paketleri, tedarik zinciri saldırılarının ciddiyetini ortaya koydu. Kaspersky uzmanlarından Dmitry Galov, “Açık kaynaklı yazılımlar modern teknolojinin temelini oluşturuyor, ama bu açıklık siber suçlular için bir fırsat. Tek bir güvenlik açığı küresel bir krize yol açabilir” uyarısında bulundu. Özar, Türkiye’deki firmaların bu tür tehditlere karşı dikkatli olması gerektiğini de yaptığımız röportajda özellikle vurguladı. YAPAY ZEKA SİBER TEHDİTLERİ ARTIRIYOR Etkinlikte, yapay zekanın (AI) siber güvenlik üzerindeki etkisi de masaya yatırıldı. Sunumlara göre, ABD, Çin ve Rusya arasında AI teknolojileri üzerinde küresel bir yarış yaşanıyor. Siber suçluların AI’ı dolandırıcılık, phishing ve ağ geliştirme gibi alanlarda kullandığı belirtildi. Özar, “AI, siber suçlular için tehditleri artırıyor, ancak biz de AI’ı güvenlik çözümlerimizde kullanarak tehditleri daha hızlı tespit ediyoruz” derken sunumlarda, “Açık kaynaklı AI araçları güvenli mi?” sorusu tartışılırken, bu araçların hem faydalı hem de riskli olabileceği vurgulandı.

REKLAM VERİ GÜVENLİĞİ VE BULUT ENDİŞELERİ Etkinlikte, özellikle hükümetler için veri güvenliği ve bulut sistemlerinin önemi vurgulandı. Türkiye’de kullanıcı verilerinin gizliliği konusundaki endişelere değinen Özar, “Kaspersky olarak 2017’den beri kodlarımızı şeffaflık merkezlerinde incelemeye açtık. İstanbul’da da bir şeffaflık merkezi kurduk. Ayrıca, internet bağlantısı olmadan çalışabilen yerinde çözümler sunuyoruz” dedi. Özar, bu çözümlerin özellikle kritik verilere sahip kamu kurumları tarafından tercih edildiğini belirtti. KURUMSAL PAZARDA HIZLI BÜYÜME Kaspersky, Türkiye’de bireysel pazarda %50’ye yakın bir paya sahipken, kurumsal pazarda da dikkat çekici bir büyüme sergiliyor. Özar, “2024’te kurumsal pazarda %82 büyüdük, 2025’te ise %100 büyüme hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Etkinlikte, 2024’te en çok hedef alınan sektörlerin hükümet, telekom ve savunma olduğu belirtildi. Özar, Kaspersky’nin bu sektörlerdeki teknik şartnameleri karşılayabilen geniş çözüm yelpazesiyle öne çıktığını ifade etti. Kaspersky’nin “siber bağışıklık” konsepti, etkinlikte ilgi çeken yeniliklerden biri oldu. Özar, “Bu sistem, işletim sisteminin mimarisinden itibaren güvenliği sağlıyor. Her bileşen izole edilerek bir saldırı durumunda diğer parçalar korunuyor” dedi.

KAMU KURUMLARINDA GÜVENİLİR PARTNER Kaspersky, Türkiye’de TÜBİTAK, Adalet Bakanlığı, Sayıştay ve TAI gibi stratejik kamu kurumlarında tercih ediliyor. Özar, “Rus kökenli bir firma olmamız bazı yabancı ortaklı şirketlerde tereddüt yaratabiliyor, ama kamu kurumlarında bu bir engel değil,” dedi. Şeffaflık politikalarının güveni artırdığını ifade eden Özar, İstanbul’daki şeffaflık merkezinin de bu güveni pekiştirdiğini söyledi. Şirket, siber güvenlik farkındalığını artırmak için eğitim ve teknik destek hizmetlerine ağırlık veriyor. Özar, “En zayıf halka insan. Kurumlara güvenlik eğitimleri veriyoruz ve iş ortaklarımıza teknik eğitimlerle uzmanlık kazandırıyoruz” dedi. Türkiye’de 20 kişilik bir ekiple hizmet verdiklerini belirten Özar, 4 kişilik teknik destek ekibinin satış sonrası hizmetlerde fark yarattığını ifade etti. .png TÜRKİYE’YE YATIRIM VE GELECEK PLANLARI Kaspersky, Türkiye’yi global stratejisinde önemli bir pazar olarak görüyor. Özar, “Türkiye, Brezilya ve Hindistan ile birlikte en fazla yatırım yaptığımız üç ülkeden biri. ‘CIO Extension Project’ kapsamında insan kaynağı, pazarlama ve teknik eğitimlere destek veriyoruz” dedi. Etkinlikte, Türkiye’nin siber güvenlik ekosistemini geliştirmek için yeni eğitim programları ve yerel iş ortaklıkları planlandığı duyuruldu. Özar, 2028’e kadar cirolarını 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kaspersky Cyber Security Weekend - META 2025 etkinliği, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki riskli konumunu bir kez daha ortaya koydu. Bölgede siber saldırıların %26,7’sini alarak lider hedef olan Türkiye, aynı zamanda Akkuyu Nükleer Santrali gibi kritik projelerde Kaspersky ile güvenliğini güçlendiriyor. Mobil tehditler, yapay zeka odaklı saldırılar ve açık kaynaklı yazılımlardaki riskler, güvenlik farkındalığının artırılmasının önemini gösteriyor. İlkem Özar’ın da altını çizdiği gibi, Türkiye’nin teknoloji kullanımı arttıkça güvenlik yatırımları da hızlanmalı.