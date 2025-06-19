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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Türkiye'nin makine ihracatı ilk 5 ayda 11,5 milyar dolar oldu - Teknoloji Haberleri

        Türkiye'nin makine ihracatı ilk 5 ayda 11,5 milyar dolar oldu

        Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, makine imalat sanayisinin ihracatı, ocak-mayıs döneminde miktar bazında yüzde 6,2, değer bazında yüzde 1,2 geriledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:02
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        Makine ihracatı 11,5 milyar dolar oldu
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        İhracattan elde edilen gelir 11,5 milyar dolar olurken, kilogram başına düşen ortalama birim fiyatı yüzde 5,3 artarak 7,8 dolara yükseldi.

        Söz konusu dönemde en yüksek ihracat 1,3 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, onu 729 milyon dolarla ABD izledi. Türkiye'nin ihracatında ilk 10'da yer alan İtalya, Birleşik Krallık, Romanya ve İspanya'da çift haneli artışlar görüldü.

        İçten yanmalı motor ve aksamları ihracatı yüzde 3,5 artarak 1 milyar dolar eşiğini aştı ve sektördeki en yüksek dış satımın gerçekleştiği alt dal oldu. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatı yüzde 18,8 azalarak 689 milyon dolara gerilerken, traktörler, tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yüzde 15,6 düşerek 491 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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        "YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİ OLUMLU BULUYORUZ"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yılın geride kalan döneminde teknolojik hassasiyeti olan gelişmiş ülkelerdeki ihracat paylarını koruduklarını belirterek, fiyat hassasiyeti bulunan pazarlarda düşüş yaşandığını bildirdi.

        Fiyat odaklı pazarlardaki avantajlarını kaybettiklerini vurgulayan Karavelioğlu, şirketlerin rekabet gücünü, yatırım kabiliyetleri ve temel teknolojilerdeki yenilenmelerini geliştirecek önlemlerde geciken Avrupa'nın acil harekete geçtiğini anlattı.

        Karavelioğlu, AB ile Çin arasındaki gelişmelere, Avrupa Birliği'nin sınırda karbon vergisi uygulamasına ve ikiz dönüşüm süreçlerine değindi.

        Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı"nı olumlu bulduklarını kaydeden Karavelioğlu, teşvik sisteminin dünyadaki korumacı eğilimlere paralel olarak yerli makinelere öncelik sağlayacak şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

        Karavelioğlu, "Yeni teşvik sistemi içinde teknoloji tabanlı yerlileştirme hedefini benimseyen Milli Teknoloji Hamlesi ve kritik teknolojileri odağına alan stratejik hamle programları makine sektörü için etkin sonuçlar doğurabilecek zeminde." ifadelerini kullandı.

        "MAKİNE TEÇHİZAT DESTEĞİ YERLİ MAKİNELERE VERİLMELİ"

        Kutlu Karavelioğlu, yeni teşvik sisteminin istenilen sonuçları verebilmesi için 1 milyar liralık asgari yatırım tutarının sektörün KOBİ yapısına uygun bir seviyeye çekilmesi gerektiğini belirterek, "Yüzde 25'lik makine teçhizat desteğinin daha önce İVME Girişim Hızlandırma Programı'nda olduğu ve şimdilerde küresel konjonktürün dayattığı üzere yerli makinelere verilmesinin daha isabetli olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        İlk çeyrekte gerileyen makine ithalatının nisanda yeniden ivmelendiğini kaydeden Karavelioğlu, Çin'in agresif ticari politikalarına karşı tedbirler geliştirilmesinin önemine işaret etti.

        Karavelioğlu, Türk imalat sanayisinin zor zamanlardan geçtiğine değinerek, "Yeniden güven ortamı oluşturulabilmesi için ucuz ithalat baskısına karşı önlemler alınması, finansmana erişim imkanlarının ve ihracat pazarlarına yönelik desteklerin artırılmasına ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

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