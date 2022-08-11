Türkiye'nin kredi risk primi 3 ayın en düşüğüne geriledi

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Dün, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalması piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olurken, dünya genelinde özellikle gelişen ülke risk primlerinin düşüş eğilimi hızlandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılbaşından bu yana güçlü seyreden enflasyonla mücadelede attığı ve atacağı adımlara ilişkin beklentiler yatırımcı kararları üzerinde etkili oluyor.

Son dönemde ülkede güçlenen resesyon endişeleri, Fed'in politika alanını daraltacağı ve ultra şahin duruşundan vazgeçmek zorunda kalacağına yönelik beklentileri öne çıkarttı. Son açıklanan verilere göre ABD'de enflasyonun 41 yılın zirvesinden geri gelmesi de söz konusu beklentileri güçlendirdi.

Emtia fiyatlarındaki gerileme ve azalan jeopolitik riskler de CDS'lerdeki düşüşte etkili olmaya devam ediyor.

GELİŞEN ÜLKELER İÇİN RİSK İŞTAHI ARTIYOR

Dünkü veri sonrası dünya genelinde artan risk iştahıyla gelişen ülke risk primleri gerilemesini sürdürdü.

Buna göre, Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri, 9 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye olan 664 baz puana, Brezilya'nın 5 yıllık CDS değeri 250 baz puana, Meksika'nın 5 yıllık CDS değeri 140 baz puana ve Güney Afrika'nın 5 yıllık CDS değeri 238 baz puana düştü.

14 Temmuz'da 898,33 baz puan seviyesine kadar çıkan Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri, özellikle 27 Temmuz'daki Fed'in faiz kararının ardından düşüş eğilimine girmişti.

Brezilya'nın 5 yıllık CDS değeri 26 Temmuz'da 299, Meksika'nın 176 ve Güney Afrika'nın 352 baz puan seviyesinde bulunuyordu.

Analistler, artan küresel risk iştahı ile gelişmekte olan ülke varlıklarına ilginin artmasının yanı sıra Türkiye özelinde tahıl koridorunun açılması ve Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere dair gelişmelerin de risk primini azaltan faktörlerden olduğuna kaydetti.

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