Türkiye'nin elektrik tüketimi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 6 artarak 24 milyar 405 milyon 479 bin kilovatsaate yükseldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 883 milyon 446 bin kilovatsaatle 25 Kasım'da, en düşük tüketim ise 670 milyon 564 bin kilovatsaatle 1 Kasım'da gerçekleşti.
Elektrik tüketimi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artışla 24 milyar 405 milyon 479 bin kilovatsaate çıkarken, üretim de yüzde 7,7 artışla 24 milyar 746 milyon 959 bin kilovatsaat oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde geçirilen zamanın artması konutlarda elektrik tüketiminin yükselmesine sebep olurken, sanayide de çarkların dönmeye devam etmesi nedeniyle tüketimde artış gözleniyor.
Elektrik üretiminin yüzde 13,3'ü hidroelektrik santrallerinden, yüzde 33'ü doğal gaz santrallerinden, yüzde 22,4'ü ise ithal kömür santrallerinden sağlandı.
Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 9,3, yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 16,2 olarak kayıtlara geçti. Kalan yüzde 5,8'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.
ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 90.1 AZALDI
Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 90,1 azalarak 309 milyon 340 bin kilovatsaatten 30 milyon 528 bin kilovatsaate düştü.
Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 85 artarak 372 milyon 7 bin kilovatsaat oldu. Kasım 2019'da 200 milyon 412 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.
Öte yandan, ekim sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 93 bin 919 megavata ulaştı.
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