Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Brexit sonrası İngiltere ile ilişkilerimizin daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Türkiye nihai karara göre ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendiği bir senaryo çerçevesinde hareket etmektedir"

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür, "Şartlar nasıl gelişirse gelişsin İngiltere ile Türkiye'nin iki güçlü ortak olarak yollarına devam etmelerinde büyük fayda görüyorum"



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