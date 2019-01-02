02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Aralık 2018 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Kasım’da 44,7 olarak kaydedilen PMI, Aralık’ta 44,2 olarak ölçülerek sektörün faaliyet koşullarının yavaş seyretmeye devam ettiğini gösterdi.
Zorlu faaliyet koşulları üretim ve yeni siparişlerin daha da yavaşlamasına neden oldu. Ancak her iki göstergede de yavaşlama önceki aya göre hafif gerçekleşti. Yeni ihracat siparişlerindeki ivme kaybı toplam yeni iş hacmine kıyasla daha sınırlı gerçekleşmeye devam etti. Üretimdeki yavaşlama sonucu istihdam 2018 sonunda da azalmaya devam etti. Ayrıca satın alma faaliyetleri de aralık ayında yavaşlamayı sürdürdü. Döviz kurunun görece istikrarlı seyri, girdi maliyetleri enflasyonunun daha da düşmesini sağladı. Girdi fiyatlarındaki artış hızı, eylüldeki rekor seviyesinden sonra aralıkta üst üste üçüncü ay geriledi ve Eylül 2016’dan bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti. Maliyet enflasyonundaki gerileme, imalatçıların talebi canlandırmak için müşterilerine indirim yapmasına olanak sağladı. Böylece nihai ürün fiyatları yaklaşık son altı buçuk yılda ilk kez geriledi.
İSTANBUL İMALAT PMI ARALIKTA 45.2'YE YÜKSELDİ
Kasım ayında 44,1 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da Aralık’ta 45,2’ye yükselerek İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki bozulmanın son 4 ayın en düşük hızında gerçekleştiğine işaret etti. Üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki yavaşlamanın daha sınırlı olması manşet endeksteki yükselişi destekledi. Aralık ayında üretimdeki ivme kaybı, ağustostan beri gözlenen en düşük oranda gerçekleşti. Toplam yeni siparişlerdeki yavaşlama aralıkta hız kesmeye devam etti ancak yeni ihracat siparişlerindeki oldukça ılımlı yavaşlamayla kıyaslandığında çok daha güçlü şekilde gerçekleşti.
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