Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Videoda, Türkiye'nin enerji filosunun üyeleri Kanuni, Yavuz, Fatih, Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri ile Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi yer aldı.

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Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan dikkati çekici videoda, gemiler güçlü robotlara dönüştürülerek izleyiciyle buluştu. Omuzlarında Türk bayrağı taşıyan robot figürler, asker selamı vererek enerjide tam bağımsızlık vurgusu yaptı.

Bayraktar, söz konusu sosyal medya paylaşımında "Görev başındaki Enerji Kahramanlarımızın rotası net: Enerjide tam bağımsızlık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2 yeni sondaj gemisiyle artık dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip olduğunu kaydeden Bayraktar, "Bu, sadece bir filo değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, denizlerin derinliklerinden geleceğe uzanan güçlü bir iradenin yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​