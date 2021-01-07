Türkiye'den 3 ülkeye hibe yardım

Türkiye, Bangladeş, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sağlık alanında hibe yardım yapacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan milletlerarası andlaşmalara göre, Türkiye Bangladeş'e, 20 ventilatör, 10,000 tulum, 10,000 önlük, 10,000 N95 maske, 2,000 siperlik ve 5,000 koruyucu gözlükten oluşan hibe sağlık malzemesi yardımı yapacak.

Gürcistan'a; 20 ventilatör, 50,000 PCR test kiti, 2,000 kutu Plaquenil tablet, 4,000 kutu Favipiravir, 2,000 kutu Meropenem, 2,000 ampul Dexametazoni, 50,000 cerrahi maske, 5,000 eldiven, 1,000 tulum, 1,000 siperlik ve 1,000 gözlükten oluşan hibe sağlık yardımı yapılması öngörülüyor.

Kararlar kapsamında KKTC'ye ise 30,000 SARS-CoV-2 PCR testi kiti, 30,000 adet de viral nükleik asit izolasyon kitinden oluşan hibe sağlık yardımı yapılacak.