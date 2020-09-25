HABERTURK.COM

209 adet sahte video konferans uygulamasının tespit edilerek engellendiği açıklandı. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Sizin, bir konferans uygulaması yüklüyorum diye, size sahtesini yükletip, tüm bilgilerinize ulaşma ile ilgili... USOM 209 adedini tespit etti ve bunları engelledi. Şu anda yoklar" dedi.