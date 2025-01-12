Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.910,61 %-0,90
        DOLAR 35,4298 %0,26
        EURO 36,3286 %-0,36
        GRAM ALTIN 3.064,70 %1,06
        FAİZ 39,88 %-0,08
        GÜMÜŞ GRAM 34,56 %1,00
        BITCOIN 94.413,00 %-0,52
        GBP/TRY 43,2775 %-0,59
        EUR/USD 1,0244 %-0,54
        BRENT 79,76 %3,69
        ÇEYREK ALTIN 5.010,78 %1,06
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Türkiye bu yıl yapay zeka endekslerinde "süper ligi" hedefliyor - Teknoloji Haberleri

        Türkiye bu yıl yapay zeka endekslerinde "süper ligi" hedefliyor

        Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Türkiyenin yapay zeka endekslerinde 40lı sıralarda bulunduğunu belirterek, "Atılan adımlar artırılırsa 2025 yılı Türkiye için ilk 20ye girme dönemi olabilir" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 12.01.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka endekslerinde hedef "süper lig"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu,

        son dönemde yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler ve 2025 öngörülerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Yapay zeka alanında son 5 yılda dünyada ve Türkiyede önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Küçükşabanoğlu, özellikle gelişmiş ülkelerin bu konuyu ana gündemlerine aldıklarını söyledi.

        Küçükşabanoğlu, söz konusu teknolojiye ülkelerin ekonomik açıdan baktıklarına işaret ederek, "Çünkü dünyada yapay zeka 2030a kadar yaklaşık 15,7 trilyon dolarlık ekonomik hacim yaratacak. Özellikle gelişmiş ülkeler buradan payını alıp ekonomilerini güçlendirmek istiyorlar" diye konuştu.

        Yapay zekanın güvenlik açısından da önemli olduğunu vurgulayan Küçükşabanoğlu, "siber savaşların" konuşulduğu bir dönemden geçildiğini ve ülkelerin bu teknolojiyi kullanarak güvenliklerini sağlamak istediklerini dile getirdi.

        Küçükşabanoğlu, özellikle ABD ile Çinin söz konusu alanda çekiştiğini, Birleşik Arap Emirliklerinin ciddi adımlar attığını, Birleşik Krallık ve Singapurun da girişimlerde bulunduğunu anlattı.

        Fransada ve Avrupa Parlamentosunda geçen yıl yaşanan gelişmeleri hatırlatan Küçükşabanoğlu, "Bu gelişmelere baktığımız zaman dünya yapay zekayı ana gündemine almış durumda. Yapay zeka o kadar dinamik kavram ki dünyadaki bu gelişmeleri takip etmekte zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        "SİBER GÜVENLİK ÜLKELER İÇİN OLMAZSA OLMAZ"

        Yapay zeka alanında Türkiyede yaşanan gelişmelere dikkati çeken Küçükşabanoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yapay zekayla ilgili komisyon kuruldu. Komisyon umarım çalışmalarını başarıyla sürdürür. Milli Güvenlik Kurulu da kararlarında yapay zekaya geniş yer vermeye başladı." değerlendirmelerinde bulundu.

        Küçükşabanoğlu, Türkiyede yapay zeka alanında, bakanlıklar ve kurumlar tarafından da adımlar atıldığını belirterek, Dışişleri ve Sağlık bakanlıklarının teşkilat yapısında değişiklikler yapıldığını söyledi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumların yapay zeka girişimcilerine teşvik sağladığını vurgulayan Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiyede Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Çünkü siber güvenlik ülkeler için olmazsa olmaz. Ekonomi, güvenlik, dış politika dahil, siber güvenlik aslında hepsinin içinde var. Türkiye, şu an yapay zeka endekslerinde 40lı sıralarda ama ilk 20ye girme hedefi var. Atılan adımlar artırılırsa 2025 yılı Türkiye için ilk 20ye girme dönemi olabilir."

        "DEEPFAKE İLE İLGİLİ REGÜLASYONLARIN ÇIKARILMASI LAZIM"

        Küçükşabanoğlu, yapay zekanın dış politika, ekonomi, spor ve medya gibi çoğu alanı dönüştürdüğüne işaret ederek, bu teknolojinin getirdiği avantajlar kadar dezavantajlarının da bulunduğunu söyledi.

        Yapay zekada en önemli problemlerden birinin mahremiyet ve etik problemleri olduğunu belirten Küçükşabanoğlu, "Deepfake teknolojisi yani herkesin anlayacağı dilden dijital ses ve yüz nakli. Deepfake sadece Türkiye için problem değil, dünya için problem. Dünyanın bununla ilgili regülasyonları çıkarması lazım." dedi.

        Küçükşabanoğlu, teknolojinin bireyi manipüle edebildiğini, uluslararası şantaj ve casuslukta kullanılabildiğini anlattı.

        "YAPAY ZEKANIN MAHREMİYET PROBLEMLERİNİ GÖRECEĞİMİZ YILDAYIZ"

        ABD, Çin ve Birleşik Krallıktaki kameraların yoğunluğuna dikkati çeken Küçükşabanoğlu, Birleşik Krallıkta bazı mahallelerde dakikada 133 yüz okunduğunu bildirdi. Bu teknolojinin risklerine değinen Küçükşabanoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Yapay zekanın mahremiyet etik problemlerini daha fazla göreceğimiz bir yıldayız. Bundan korunmak için teknoloji okuryazarlığı çok önemli. Teknoloji okuryazarlığı bir toplumda gelişmişse insanlar buna karşı kendilerini koruyabilir. Aynı zamanda kamunun da bu konuda atılım yapması lazım. Çünkü kamunun vatandaşlarını bu tür tehditlere karşı koruma görevi de var. O yüzden 2025 yılında yapay zekanın ekonomik faydalarını göreceğiz ama bir yandan da mahremiyet etik problemleriyle de karşı karşıya kalacağız. Teknoloji okuryazarlığı önemli ve devletlerin geç kalmadan akil insanlarla beraber ciddi anlamda regülatif adımlar atması çok kıymetli."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Habertürk Anasayfa