Türkiye, BM’in kalkınma yardımı hedefine ulaşan 5. ülke
Birleşmiş Milletler, 1970 yılında Kalkınma Yardımı Komitesi'ne (DAC) üye devletlerin gayri safi milli hasılalarının yüzde 0,7'sini gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere resmi kalkınma yardımı olarak yapma kararını kabul etti. 53 yıl sonra, DAC ve OECD üyelerinin yalnızca küçük bir kısmı bu hedefe ulaşabiliyor. OECD verilerine göre Danimarka, Türkiye, Almanya, Norveç, İsveç ve Lüksemburg, geçen yıl BM hedef oranına ulaşan OECD ülkeleri oldu.
Can Baytak
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Giriş: 05.09.2023 - 18:44 Güncelleme: 05.09.2023 - 18:44