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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü 1,2 trilyona ulaştı - Teknoloji Haberleri

        Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü 1,2 trilyona ulaştı

        TÜBİSAD'ın 2024 Yılı Pazar Verileri Raporu'na göre, Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü yüzde 53 büyüyerek 1 trilyon 203,5 milyar TL'lik hacme ulaştı. İhracat 108 milyar TL'ye, istihdam ise 246 bin kişiye yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:54
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        Bilgi ve iletişim teknolojileri 1,2 trilyona ulaştı
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        TÜBİSAD, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2024 Yılı Pazar Verileri” raporunu 29 Mayıs’ta İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü’nde düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, 2024 yılında TL bazında yüzde 53 büyüyerek 1 trilyon 203,5 milyar TL’lik hacme ulaştı. Sektörün ihracatı 108 milyar TL’ye, istihdamı ise 246 bin kişiye yükseldi. Dolar bazında yüzde 11 büyüyerek 36,7 milyar dolara ulaşan sektör, global pazarda yüzde 0,72’lik pay aldı. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, sektörün Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıran stratejik bir kaldıraç olduğunu vurguladı.

        SEKTÖRDE YAZILIM LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

        Raporda, bilgi teknolojileri (BT) pazarı, iletişim teknolojilerini geride bırakarak büyümenin lokomotifi oldu. BT pazarı yüzde 70 büyüyerek 683,7 milyar TL’ye ulaşırken, iletişim teknolojileri yüzde 36 büyümeyle 520 milyar TL’ye çıktı. Yazılım, BT pazarında yüzde 50 payla liderliğini korurken, donanım yüzde 34, hizmet kategorisi ise yüzde 15-20 bandında seyretti. Yazılım ihracatı, toplam ihracatın en büyük payını alarak yüzde 98 büyümeyle 103,8 milyar TL’ye ulaştı.

        İSTİHDAM VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ARTIŞ

        Sektör, 2024’te istihdamını yüzde 5 artırarak 246 bin kişiye iş imkânı sağladı. Kadın çalışan oranı yüzde 26, üniversite mezunu oranı ise yüzde 63 olarak kaydedildi. Ar-Ge çalışanlarının oranı ise yüzde 70’le dikkat çekti. Teknoloji geliştirme bölgelerinde ise şirket sayısı yüzde 12,4 artarak 11 bin 550’ye, çalışan sayısı yüzde 9,6 artışla 118 bin 500’e ulaştı. Teknokentlerin toplam cirosu yüzde 79 büyüyerek 371,5 milyar TL’ye, ihracatı ise yüzde 107,5 artışla 98,6 milyar TL’ye yükseldi.

        TÜRKİYE’NİN KÜRESEL PAZARDAKİ YERİ

        Türkiye, 5,07 trilyon dolarlık global bilgi ve iletişim teknolojileri pazarında yüzde 0,72’lik paya sahip. Sektörün GSYH içindeki payı yüzde 2,77’ye gerilese de, ihracatın toplam ihracat içindeki payı yüzde 1,26’ya yükseldi. TÜBİSAD Başkanı Tombalak, “İçerde üret, dışarda sat” yaklaşımının benimsendiğini ve yazılım ihracatındaki ivmelenmenin sektörün dışa açılma potansiyelini gösterdiğini belirtti.

        DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAPAY ZEKÂ VURGUSU

        sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, toplantıda yaptığı konuşmada, yapay zekânın dijital ekosistemi dönüştürdüğünü ve e-ticaretin kişiselleştirilmiş deneyimlerle yeniden şekillendiğini vurguladı. Ertaş, “Mobil alışverişin yüzde 95’e ulaşacağı bir geleceğe ilerliyoruz. Sürdürülebilir teknolojiler ve dijital eşitlik odağında dönüşümün öncüsü olmaya kararlıyız” dedi.

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