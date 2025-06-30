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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğine Nurullah Bakır atandı - Para Haberleri

        Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğine Nurullah Bakır atandı

        Nurullah Bakır, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreterliğine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 20:16 Güncelleme: 30.06.2025 - 20:16
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        Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğine Nurullah Bakır atandı
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        TBB'den yapılan açıklamaya göre Bakır, TBB Yönetim Kurulu'nun 17 Haziran 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 1 Temmuz 2025 itibarıyla Genel Sekreterliğe atandı.

        TED Ankara Koleji ve Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Bakır, bankacılık kariyerine 1999 yılında başladı.

        2020'de Ziraat Bank Moscow'a Genel Müdür olarak atanan Nurullah Bakır, ileri derecede İngilizce biliyor.

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