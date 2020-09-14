Türkiye'den yılın 8 aylık döneminde 103 ülkeye 10 milyon 772 bin dolarlık çay satıldı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-ağustos döneminde 2 bin 753 ton çay ihraç edildi. Bu dönemde ihraç edilen çay miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Değer bazında ise çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 10 milyon 772 bin dolara çıktı.
Türkiye bu dönemde toplamda 103 ülkeye çay ihraç etti. Belçika, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC),ABD ve Hollanda en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.
Belçika, 3 milyon 915 bin dolarlık çay ihracatıyla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 1 milyon 339 bin dolarlık ihracatla Almanya, 710 bin dolarlık ihracatla KKTC, 709 bin dolarlık ihracatla ABD, 639 bin dolarlık ihracatla Hollanda takip etti.
"ÜLKEMİZDEN EN FAZLA ÇAY, TÜRK NÜFUSUNUN YOĞUN OLDUĞU AVRUPA ÜLKELERİNE YAPILDI"
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen çay ihracatında artış olduğunu söyledi.
Son yıllarda Türk çayına ilginin arttığını vurgulayan Turgut, şöyle konuştu:
"Ülkemizden en fazla çay, Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa ülkelerine yapıldı. ABD'ye yapılan ihracat da son yıllarda hızlı bir gelişme göstererek yüzde 50 arttı. Çay ihracatımızın son 10 yılda sıfır noktasından bu düzeylere sıçrama yapması büyük bir başarıdır. Ürünümüzün kalitesinin uluslararası piyasalarda bilinirliğinin artması, ürün kalitemiz, Türk çayının doğal ve aromatik özellikleri sektörü bu başarı noktasına ulaştırdı."
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